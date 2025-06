video suggerito

Monterrey-Inter dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV Il Mondiale per Club inizia anche per l'Inter. I nerazzurri sfideranno il Monterrey nella sfida valida per la prima giornata del girone E. La sfida si giocherà nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno. Qui tutte le informazioni sulle formazione e su dove vederla in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Mondiale per Club inizia anche per l'Inter. I nerazzurri sfideranno il Monterrey nella sfida valida per la prima giornata del girone E. La squadra di Christian Chivu scenderà in campo nella notte tra martedì 17 e mercoledì giugno con calcio d'inizio alle ore o3:00 italiane. Nel cuore della notte dunque i tifosi nerazzurri potranno godersi la sfida di Lautaro e compagni contro la compagine messicana. L'Inter è stata infatti inserita nello stesso raggruppamenti del Monterrey con gli argentini del River Plate e i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds.

Un'occasione importante per provare già qualche nuovo elemento e anche per testare la forma fisica degli altri che arrivano a questo torneo al termine di una stagione più che logorante e se vogliamo deludente per l'Inter che non è riuscita ad alzare neanche un trofeo. Potrebbe debuttare dal primo minuto Sucic a centrocampo ma anche Luis Enrique al posto di uno tra Dumfries e Dimarco. In attacco si fa verso la conferma del tandem Lautaro-Thuram. Qui tutte le informazioni sulle formazione e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Partita : Monterrey-Inter

: Monterrey-Inter Quando: mercoledì 18 giugno 2025

mercoledì 18 giugno 2025 Orario: 03:00

03:00 Dove: Rose Bowl Stadium, Los Angeles

Rose Bowl Stadium, Los Angeles Diretta TV : DAZN, in differita su Italia 1 alle ore 21

: DAZN, in differita su Italia 1 alle ore 21 Diretta Streaming: DAZN

DAZN Competizione: Mondiale per Club, 1^ giornata girone E

Dove vedere Monterrey-Inter in TV: la diretta in chiaro

Monterrey-Inter sarà trasmessa in diretta tv in chiaro gratis da DAZN. Per tutti gli utenti basterà iscriversi al sito e all'app con la propria mail senza alcun abbonamento. In alternativa la partita sarà trasmessa anche su Mediaset, precisamente in differita su Italia 1 alle ore 21.

Dove vedere Monterrey-Inter in streaming

La sfida tra Monterrey ed Inter sarà chiaramente disponibile anche in diretta sull'app di DAZN. Basterà scaricarla su dispositivi mobili come smartphone e tablet e collegarsi alla finestra dedicata all'evento. In alternativa sarà sufficiente anche collegarsi al sito di DAZN.

Monterrey-Inter, le probabili formazioni della partita

MONTERREY (4-2-3-1): Andrada; Chavez, Guzman, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Ambriz; Corona, Canales, Ocampos; Berterame. All. Torrent.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Luis Henrique), Barella, Asllani, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.