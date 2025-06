Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juve: date, calendario e gironi

video suggerito

Il Mondiale per Club 2025 si gioca in America, inizia oggi, domenica 15 giugno, con le partite della fase a gironi e si concluderà con la finale in programma il 13 luglio al MetLife Stadium, tra New York e il New Jersey. Inter e Juventus sono le squadre italiane che partecipano alla prima edizione del trofeo FIFA: da calendario, il debutto dei nerazzurri è previsto nella notte tra il 17 e il 18 giugno (alle 3 del mattino, ora italiana) con il Monterrey; il giorno dopo (nella notte tra il 18 e il 19) i bianconeri affrontano l'Al Ain (sempre alle 3 del mattino, ora italiana).

Bayer Monaco, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester e Chelsea le formazioni continentali più temibili. Nel complesso sono 32 le squadre partecipanti divise in 8 gironi, al termine della prima fase (26 giugno) le prime due qualificate accederanno alla fase a eliminazione diretta

Il girone dell'Inter e le partite al Mondiale per Club: le date

L'Inter è inserita nel Girone E che si completa con River Plate, Urawa Red Diamonds e Monterrey. I nerazzurri giocheranno le 3 partite previste nella fase a gruppi con Monterrey (18 giugno), Urawa (21 giugno), River Plate (26 giugno).

18 giugno: ore 3 Monterrey-Inter (Differita Italia 1 ore 21)

21 giugno: ore 21 Inter-Urawa (Canale 5)

26 giugno: ore 3 Inter-River Plate (Italia 1)

In caso di qualificazione agli ottavi di finale da prima classificata l'Inter incrocerà una delle avversarie del Gruppo F (Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns). Nei quarti di finale potrebbe esserci il derby con la Juventus (eventuale prima del Gruppo G) oppure la sfida con la seconda del gruppo H (quello di Real Madrid, Salisburgo e Al Hilal). Se l'Inter passa il turno ma da seconda imbocca un altro percorso: ottavi con la prima del gruppo F (quello con Borussia Dortmund e Fluminense), quarti con la prima del gruppo H (quello di Real Madrid, Salisburgo e Al Hilal) oppure la seconda del gruppo G (quello di Manchester City e Juventus).

Il calendario della Juve al Mondiale per Club: girone e partite

La Juventus è stata sorteggiata nel Girone G assieme ad Al Ain (contro il quale debutterà il 19 giugno). La sua avventura nel Mondiale per club proseguirà con Wydad Casablanca (22 giugno) e Manchester City (26 giugno).

19 giugno: ore 3 Al Ain-Juventus (Italia 1)

22 giugno: ore 18 Juventus-Wydad Casablanca (Italia 1)

26 giugno: ore 21 Juventus-Manchester City (Canale 5)

Se la Juve riesce a superare l'ostacolo dei gironi da prima in classifica sa già quali sono i potenziali avversari negli ottavi, quelli inclusi nel Gruppo H (Real Madrid, Al-Hilal, Pachuca, Salisburgo). Nei quarti, invece, se la vedrebbe con la prima del gruppo E (quello con Inter e River Plate) oppure con la seconda del gruppo F (quello di Borussia Dortmund e Fluminense). Se la Juve termina la fase a gironi seconda sarebbe abbinata alla prima del gruppo H (con Real Madrid, Salisburgo o Al Hilal), nei quarti affronterebbe la prima del gruppo F (quello di Inter e River Plate) oppure la seconda del gruppo G (quello di Borussia Dortmund e Fluminense).

Chi partecipa al Mondiale per Club 2025: squadre e gironi

Le 32 squadre del Mondiale per Club sono state già sorteggiate negli 8 gironi da 4 che hanno definito la griglia degli abbinamenti in tabellone. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno agli ottavi di finale. Di seguito la composizione dei gironi:

Girone A : Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami.

: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami. Girone B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders.

Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders. Girone C: Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica.

Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica. Girone D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Los Angeles FC.

Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Los Angeles FC. Girone E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter .

River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, . Girone F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns.

Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns. Girone G: Manchester City, Wydad, Al Ain, Juventus .

Manchester City, Wydad, Al Ain, . Girone H: Real Madrid, Al-Hilal, Pachuca, Salisburgo.

Il calendario completo del Mondiale per Club 2026

Di seguito il calendario completo del Mondiale per Club a cominciare dai match della fase a gironi fino agli scontri diretti che portano alla finale del 13 luglio:

Al Ahly-Inter Miami, 15 giugno ore 02.00 a Miami

Bayern Monaco-Auckland City, 15 giugno ore 18.00 a Cincinnati

PSG-Atletico Madrid, 15 giugno ore 21.00 a Los Angeles

Palmeiras-Porto, 16 giugno ore 00.00 a New York

Botafogo-Seattle Sunders, 16 giugno ore 04.00 a Seattle

Chelsea-Los Angeles FC, 16 giugno ore 21.00 ad Atlanta

Boca Juniors-Benfica, 17 giugno ore 00.00 a Miami

Flamengo-Esperance, 17 giugno ore 03.00 a Philadelphia

Fluminense-Borussia Dortmund, 17 giugno ore 18.00 a New York

Ulsan-Mamelodi Sundowns, 17 giugno ore 18.00 a Orlando

River Plate-Urawa, 17 giugno ore 21.00 a Seattle

Monterrey-Inter, 18 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Manchester City-Wydad, 18 giugno ore 18.00 a Philadelphia

Real Madrid-Al Hilal, 18 giugno ore 21.00 a Miami

Pachuca-Salisburgo, 19 giugno ore 00.00 a Cincinnati

Al Ain-Juventus, 19 giugno ore 03.00 a Washington

Palmeiras-Al Ahly, 19 giugno ore 18.00 a New York

Inter Miami-Porto, 19 giugno ore 21.00 ad Atlanta

Seattle Sunders-Atletico Madrid, 20 giugno ore 00.00 a Seattle

PSG-Botafogo, 20 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Benfica-Auckland City, 20 giugno ore 18.00 a Orlando

Flamengo-Chelsea, 20 giugno ore 20.00 a Philadelphia

Los Angeles FC – Esperance, 21 giugno ore 00.00 a Nashville

Bayern Monaco-Boca Juniors, 21 giugno ore 03.00 a Miami

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21 giugno ore 18.00 a Cincinnati

Inter-Urawa, 21 giugno ore 21.00 a Seattle

Fluminense-Ulsan, 22 giugno ore 00.00 a New York

River Plate-CF Monterrey, 22 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Juventus-Wydad, 22 giugno ore 18.00 a Philadelphia

Real Madrid-Pachuca, 22 giugno ore 21.00 a Charlotte

Salisburgo-Al Hilal, 23 giugno ore 00.00 a Washington

Manchester City-Al Ain, 23 giugno ore 03.00 ad Atlanta

Seattle Sounders-PSG, 23 giugno ore 21.00 a Seattle

Atletico Madrid-Botafogo, 23 giugno ore 21.00 a Los Angeles

Inter Miami-Palmeiras, 24 giugno ore 03.00 a Miami

Porto-Al Ahly, 24 giugno ore 03.00 a New York

Benfica-Bayern Monaco, 24 giugno ore 21.00 a Charlotte

Auckland City-Boca Juniors, 24 giugno ore 21.00 a Nashville

Esperance-Chelsea, 25 giugno ore 03.00 a Philadelphia

Los Angeles FC-Flamengo, 25 giugno ore 03.00 a Orlando

Mamelodi Sundowns-Fluminense, 25 giugno ore 21.00 a Miami

Borussia Dortmund-Ulsan, 25 giugno ore 21.00 a Cincinnati

Urawa-CF Monterrey, 26 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Inter-River Plate, 26 giugno ore 03.00 a Seattle

Juventus-Manchester City, 26 giugno ore 21.00 a Orlando

Wydad-Al Ain, 26 giugno ore 21.00 a Washington

Al Hilal-Pachuca, 27 giugno ore 03.00 a Nashville

Salisburgo-Real Madrid, 27 giugno ore 03.00 a Philadelphia

Chiusa la prima fase, le prime due piazzate nei rispettivi gironi andranno a comporre la griglia della fase a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale. Si tratta di confronti in gara secca fino alla finalissima per il titolo (on è prevista la finale di "consolazione" per il terzo posto).

Ottavi di finale

28 giugno – 1ª Gruppo A – 2ª Gruppo B

28 giugno – 1ª Gruppo C – 2ª Gruppo D

29 giugno – 1ª Gruppo B – 2ª Gruppo A

29 giugno – 1ª Gruppo D – 2ª Gruppo C

30 giugno – 1ª Gruppo E – 2ª Gruppo F

1 luglio – 1ª Gruppo G – 2ª Gruppo H

1 luglio – 1ª Gruppo H – 2ª Gruppo G

2 luglio – 1ª Gruppo F – 2ª Gruppo E

28 giugno – 1ª Gruppo A – 2ª Gruppo B 28 giugno – 1ª Gruppo C – 2ª Gruppo D 29 giugno – 1ª Gruppo B – 2ª Gruppo A 29 giugno – 1ª Gruppo D – 2ª Gruppo C 30 giugno – 1ª Gruppo E – 2ª Gruppo F 1 luglio – 1ª Gruppo G – 2ª Gruppo H 1 luglio – 1ª Gruppo H – 2ª Gruppo G 2 luglio – 1ª Gruppo F – 2ª Gruppo E Quarti di finale

4 luglio – Vincente 1 A/2 B vs vincente 1 C/2 D

5 luglio – Vincente 1 E/2 F vs vincente 1 G/2 H

5 luglio – Vincente 1 B/2 A vs vincente 1 D/2 C

5 luglio – Vincente 1 F/2 E vs vincente 1 H/2 G

4 luglio – Vincente 1 A/2 B vs vincente 1 C/2 D 5 luglio – Vincente 1 E/2 F vs vincente 1 G/2 H 5 luglio – Vincente 1 B/2 A vs vincente 1 D/2 C 5 luglio – Vincente 1 F/2 E vs vincente 1 H/2 G Semifinali

8 luglio – Vincente 1 A/2 B vs vincente 1 C/2 D – Vincente 1 E/2 F vs vincente 1 G/2 H

9 luglio – Vincente 1 B/2 A vs vincente 1 D/2 C – Vincente 1 F/2 E vs vincente 1 H/2 G

8 luglio – Vincente 1 A/2 B vs vincente 1 C/2 D – Vincente 1 E/2 F vs vincente 1 G/2 H 9 luglio – Vincente 1 B/2 A vs vincente 1 D/2 C – Vincente 1 F/2 E vs vincente 1 H/2 G Finale

13 luglio 2025 al MetLife Stadium



Dove vedere il Mondiale per Club in TV e streaming

Il Mondiale per Club 2025 sarà visibile in Italia su DAZN, che ne ha acquistato i diritti per la trasmissione in chiaro. Oltre agli abbonati, a vedere le partite in diretta sulla piattaforma saranno anche gli utenti registratisi gratuitamente attraverso la loro mail. Le partite del trofeo americano, comprese quelle di Inter e Juventus, saranno visibili, in chiaro per tutti e senza costi aggiuntivi, anche sui canali Mediaset (Canale 5 e Italia 1) oltre allo streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.