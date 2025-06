video suggerito

Al Ain-Juventus oggi al Mondiale per Club, orario e dove vederla in TV e streaming: formazioni e canale Al Ain-Juventus è il match valido per la prima partita dei bianconeri al Mondiale per Club. La sfida della squadra di Tudor contro la formazione emiratina si giocherà giovedì 19 giugno, nella notte, alle ore 3:00.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus fa il suo esordio al Mondiale per Club sfidando l’Al Ain, formazione emiratina campione dell’AFC Champions League 2023/2024. Prima sfida dei bianconeri allenati da Igor Tudor inseriti nel girone G con gli inglesi del Manchester City e i marocchini del Widad. Partita importante per prendere subito tre punti e tentare poi di giocarsi tutto con quella che sembra la favorita per il primo posto del raggruppamento, ovvero proprio la squadra di Pep Guardiola. La partita si giocherà alle 3:00 nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno all'Audi Field di Washington.

Test importante anche per lo stesso Tudor che avrà a disposizione ancora Kolo Muani e Conceicao i cui prestiti sono stati rinnovati per questo torneo, e che potrà valutare anche il rientro di Bremer dopo una stagione fermo a causa di un brutto infortunio. Occhi puntati poi su Dusan Vlahovic che resta al centro delle vicende di mercato in uscita della Juventus e sui vari giovani della Next Gen convocati. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto.

Partita : Al Ain-Juventus

: Al Ain-Juventus Quando: giovedì 19 giugno 2025

giovedì 19 giugno 2025 Orario: 03:00

03:00 Dove: Audi Field, Washington

Audi Field, Washington Diretta TV : DAZN, Mediaset Italia 1

: DAZN, Mediaset Italia 1 Diretta Streaming: DAZN, Mediaset Infinity e app Sport Mediaset

DAZN, Mediaset Infinity e app Sport Mediaset Competizione: Mondiale per Club, 1^ giornata girone G

Al Ain-Juventus, dove vederla TV: la diretta in chiaro al Mondiale per club

Al Ain-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su DAZN accedendo dall'app scaricabile su smart tv. In alternativa la partita sarà anche disponibile in diretta tv in chiaro sui canali Mediaset, precisamente su Italia 1. La telecronaca di DAZN sarà affidata al tandem Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini, su Mediaset invece Massimo Callegari e Roberto Cravero.

Dove vedere Al Ain-Juventus in streaming gratis

La sfida tra Al Ain e Juventus inoltre sarà disponibile anche in diretta streaming sempre su DAZN sull'app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito ufficiale. Su Mediaset invece basterà collegarsi alla piattaforma di Infinity disponibile anche tramite app.

Al Ain-Juventus, le probabili formazioni della partita

Al Ain (4-3-3): Rui Patricio; Al-Ahbabi, Cardoso, Kouadio, Erik; Park Yong-woo, Yahia Nader, Matias Palacios; Kaku, Houssine Rahimi, Kodjo Laba. All. Ivic.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Bremer, Kalulu, Savona; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Nico Gonzalez; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.