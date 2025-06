Tabellone Mondiale per Club 2025, gli incroci agli ottavi e le possibili avversarie di Inter e Juve

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il Mondiale per Club entra nel vivo con sfide di alto livello per cercare di conquistare l'accesso agli ottavi di finale: soltanto le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta e potranno giocarsi tutto per essere presenti alla finale del 13 luglio al MetLife Stadium. Inter e Juventus si fanno largo in questa nuova competizione come le uniche due partecipanti provenienti dall'Italia e studiano già le possibili avversarie e il tabellone di questo torneo. Il percorso fino all'ultimo atto è già stato disegnato e adesso mancano soltanto le squadre protagoniste.

Il tabellone degli ottavi: le possibili avversare di Inter e Juve

Le prime due qualificate di ogni gruppo della fase a gironi accederanno agli ottavi di finale, andando a compilare il tabellone del Mondiale per Club che ha già gli incontri prestabiliti. L'Inter è inserita nel Gruppo E e sa già quale potrebbe essere il suo possibile accoppiamento: in caso di piazzamento al primo posto affronterebbe la seconda del Gruppo F, se dovesse arrivare seconda affronterebbe la prima di quello stesso girone (ossia una tra Borussia Dortmund, Fluminense, Mamelodi e Ulsan HD).

La Juventus invece è nel Gruppo G e, per lo stesso criterio, in base al suo posizionamento affronterà la prima o la seconda del Gruppo H che contiene Red Bull Salisburgo, Real Madrid, Pachuca e Al-Hilal. Il rischio dunque è quello di un big match con il Blancos oppure di un derby d'Italia con la squadra allenata da Simone Inzaghi.

Gli accoppiamenti per gli ottavi di finale

1A-2B

1C-2D

1E-2F

1G-2H

1B-2A

1D-2C

1F-2E

1H-2G

Gli incroci ai quarti di finale del Mondiale per Club 2025

Con lo stesso criterio sono stati definiti anche gli accoppiamenti per i quarti di finale. Se dovesse passare il primo turno a eliminazione diretta l'Inter rischierebbe di affrontare il Real Madrid, il Manchester City o perfino la Juventus (se i bianconeri dovessero arrivare primi nel girone e i nerazzurri secondi).

(1A-2B) vs (1C-2D)

(1E-2F) vs (1G-2H)

(1B-2A) vs (1D-2C)

(1F-2E) vs (1H-2G)

Le date di semifinali e finale della Coppa del Mondo Fifa 2025

Le due semifinali e la finale si giocheranno in New Jersey, tutte al MetLife Stadium. La prima semifinale si giocherà l'8 luglio, la seconda invece il giorno successivo. La finale invece si terrà il 13 luglio 2025.