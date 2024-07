video suggerito

Spagna-Francia agli Europei oggi in TV, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioni La partita Spagna-Francia è la prima semifinale di Euro 2024: si gioca alle 21:00, diretta tv e streaming su Rai e sui canali di Sky. Le ultime news sulle formazioni: Furie Rosse con 2 assenze pesanti in difesa.

Spagna-Francia è la prima semifinale degli Europei 2024 che si gioca oggi alle 21 nella Munich Football Arena di Monaco di Baviera, con diretta tv sui canali della Rai e di Sky Sport.

Le Furie Rosse arrivano al match dopo aver superato nei quarti la Germania, battuta per 2-1 grazie a una rete di Merino allo scadere dei supplementari e dopo le proteste veementi per la mancata concessione di un calcio di rigore (mani di Cucurella non ritenuto falloso in base alle ultime indicazioni della Uefa). I transalpini, che hanno eliminato il Portogallo solo grazie ai tiri dal dischetto, sono riusciti a spingersi così in avanti senza brillare, puntando anzitutto sulla solidità difensiva (ha tenuto la porta inviolata in 4 dei 5 match disputati) e con un insolito dato statistico: non hanno mai segnato su azione.

Partita: Spagna-Francia

Orario: 21:00

Data: martedì 9 luglio 2024

Dove: Munich Football Arena, Monaco di Baviera

Diretta TV: Rai, Sky

Diretta Streaming: RaiPlay, Sky Go

Competizione: semifinali Euro 2024

Spagna-Francia, dove vederla in diretta tv

La partita Spagna-Francia sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sia sulla Rai sia su Sky a partire dalle 21:00. La prima semifinale di Euro 2024 andrà in onda su Rai 1 (senza alcun costo aggiuntivo) mentre gli abbonati all'emittente satellitare potranno seguirla su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Spagna-Francia dove vederla in diretta streaming

Spagna-Francia sarà trasmessa anche in diretta streaming: in forma gratuita sulla Rai, collegandosi a Rai 1 attraverso la piattaforma RaiPlay; gli abbonati a Sky potranno usufruire i Sky Go. In alternativa c'è anche NOW, previo pagamento del pass sport previsto.

Le probabili formazioni di Spagna-Francia

Carvajal e Le Normand sono i grandi assenti tra le fila della Spagna che affronta la Francia in semifinale di Euro 2024. Difesa imperniata su Navas, Nacho, Laporte, Cucurella. Centrocampo di lotta e di governo con Rodri e Fabian Ruiz. Morata sarà regolarmente in attacco, supportato alle spalle da Yamal, Dani Olmo, Nico Williams. La Francia arriva al match con le Furie Rosse con il dubbio sulle condizioni di Mbappé. Per il resto, formazione collaudata che ha nella cerniera di centrocampo (Kanté, Tchouameni, Rabiot) un vero e proprio baluardo davanti alla difesa.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Yamal, Dani Olmo, N. Williams; Morata. Ct. De la Fuente.

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Kolo Muani, Mbappé. Ct. Deschamps.