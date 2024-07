La Francia vola in semifinale contro la Spagna: Portogallo battuto ai rigori dopo lo 0-0 finale

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Francia vola in semifinale dopo aver battuto il Portogallo ai calci di rigore. Finisce 0-0 la sfida ai quarti contro la Nazionale di Martinez e allora è stata la lotteria dei rigori a decidere la sfida. Decisivo l'errore di Joao Felix che colpisce il palo poi il gol di Theo Hernandez chiude la partita e lancia gli uomini di Deschamps alla semifinale contro la Spagna. Partita molto equilibrata ma forse il Portogallo ha costruito le azioni migliori nonostante i tanti gol sbagliati dalla Francia.

Primo tempo equilibrato tra Portogallo e Francia.

Il primo tempo di Portogallo-Francia senza sussulti

Doveva essere una partita tiratissima e infatti è stata così. Sin dal primo minuto di gioco sia Francia che Portogallo non hanno creato tantissime occasioni da gol. L'unico sussulto degno di nota è stato un tiro di Theo Hernandez dalla distanza sventato da Diogo Costa e qualche accelerazione di Leao sulla fasce. Per il resto le due squadre sono sembrate piuttosto contratte creando giusto qualche piccolo affondo offensivo che però non ha creato grossi squilibri ai due portieri. Il tiro di Bruno Fernandes finito fuori è stato il primo tiro in assoluto del match.

Successivamente, dopo il tiro da quasi 25 metri di Theo Hernandez, la Francia si è fatta vedere anche con Mbappé che in un frangente di gioco guadagna il fondo dalla sinistra e crossa. Ancora decisivo Diogo Costa nell'allontanare il tentativo dell'attaccante del Real Madrid. Il Portogallo di certo non abbassa la guardia e si fa intimorire da questi tentativi della Francia. Ecco perché la nazionale di Martinez si fa ancora vedere e ci prova con Bruno Fernandes con una punizione di destro dal limite: palla alta almeno di un metro. Finisce 0-0 il primo tempo.

L'errore di Kolo Muani sotto porta.

La Francia si divora tre gol nel secondo tempo

Nella ripresa la partita è sicuramente più frizzante e ricca di importanti azioni da gol. La Francia parte subito forte con Theo Hernandez e si spaventa per il colpo preso da Mbappé la cui maschera vola via. Ma allo scoccare del 60′ ecco salire in cattedra Maignan. Il portiere della Francia e del Milan è fenomenale. Taglio sulla destra dell'area di Bruno Fernandes che prova il diagonale sul secondo palo ma l'estremo difensore francese para in tuffo. Finita? Neanche per sogno dato che Maignan deve nuovamente impegnarsi per sventare il gol.

Leao punta l'uomo sulla sinistra e serve benissimo Vitinha in inserimento centrale: botta di prima dentro l'area e altra super risposta di Maignan. La Francia reagisce con Kolo Muani che un po' come ai Mondiali si fa ipnotizzare in area da Diogo Costa. La Francia successivamente si divora altre due volte il vantaggio con le occasioni capitate a Camavinga e Dembélé che in area di rigore ben appostati e con lo specchio della porta quasi libero riescono a non mettere la palla in rete. Il secondo tempo prosegue sullo 0-0 e si va ai supplementari.

Tempi supplementari e rigori

Nel primo tempo supplementare le due squadre tentano il colpaccio. Conceicao sfugge all'uomo sulla destra e cerca CR7 in mezzo, con un pallone basso e solo leggermente arretrato: Ronaldo prova a calciare ma manda altissimo. La Francia reagisce con la sgroppata di Thuram a sinistra che sul più bello viene rimontato dal 41enne Pepe che lo ferma. Il Portogallo però rischia di passare in vantaggio con la palla vagante in area dove si avventa Leao, che può calciare al volo da ottima posizione.

Il tiro sembra destinato al gol, ma Upamecano è formidabile nell'intervento in scivolata a murarlo. Nel secondo tempo tempo invece succede poco e allora la partita finisce ai calci di rigore. Decisivo il penalty fallito da Joao Felix che finisce sul palo prima del tiro dagli undici metri vincente di Theo Hernandez che manda la Francia in semifinale contro la Spagna.