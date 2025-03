L’Inter scappa ma nel finale ringrazia Sommer, Udinese battuta 2-1: Inzaghi vola a +6 sul Napoli

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L'Inter scappa nel primo tempo con Arnautovic e Frattesi ma nel finale ringrazia Sommer, Udinese battuta 2-1: Simone Inzaghi vola a +6 sul Napoli. I campioni d'Italia in carica si portano sul doppio vantaggio e nella seconda parte subiscono il ritorno dei friulani che sfiorano il pareggio con uno scatenato Solet, autore del gol per la squadra di Runjaic.

I nerazzurri prima allungano e poi soffrono, anche più di quanto fosse pronosticabile: la Beneamata sembrava in totale controllo ma un episodio ha cambiato tutto e nei minuti finali del match è riuscita a portarla a casa solo grazie a due miracoli di Sommer.

Arnautovic e Frattesi illudono l'Inter: Sommer la salva

L'Inter è partita fortissimo e, dopo il palo colpito da Frattesi, ci ha pensato Arnautovic a sbloccarla: l'attaccante austriaco è stato servito in area dalla sovrapposizione di Dimarco sulla sinistra e ha battuto Okoye per la prima volta. Al 29′ è arrivato il raddoppio di Frattesi: il protagonista è stato ancora Dimarco, che ha appoggiato al centro dell'area di rigore per il centrocampista nerazzurro per la rete del raddoppio.

L'inizio della ripresa non lascia presagire molti cambiamenti di spartito perché i nerazzurri attaccano e sfiorano il tris finché l'Udinese riapre la partita con Solet: il difensore recupera palla nella sua metà campo, supera Barella e da fuori area calcia potente con il destro verso la porta. Nel finale il protagonista indiscusso diventa Sommer: doppio prodigio del portiere svizzero, che effettua due interventi clamorosi su Lucca e Solet.

Inter-Udinese, il tabellino

RETI: 12′ Arnautovic, 29′ Frattesi, 71′ Solet.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi (63′ Barella), Calhanoglu (63′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (63′ Bisseck); Thuram, Arnautovic (55′ Correa). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Spinaccè. Allenatore: Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric (46′ Bravo), Karlstrom (70′ Zarraga), Atta (70′ Payero), Kamara (70′ Rui Modesto); Ekkelenkamp (80′ Pafundi); Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Davis, Kabasele, Giannetti, Pizarro. Allenatore: Runjaic.

ARBITRO: Daniele Chiffi.