Inter-Fluminense in diretta al Mondiale per Club: Lautaro e Thuram in attacco, in palio ci sono i quarti

La partita tra Inter e Fluminense è a forte rischio rinvio. Questo perché in North Carolina temperatura e temperali improvvisi sono ricorrenti in questo periodo e per tale motivo esistono dei protocolli di sicurezza molti severi che impongono la sospensione immediata di ogni evento pubblico. Un po' come accaduto anche per altre partite. Se vengono rilevati fulmini entro un raggio di 12,7 km dallo stadio scatta il protocollo che obbliga i presenti di cercare riparo in luoghi sicuri. Al momento è tutto in dubbio.