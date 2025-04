video suggerito

Disfatta Lazio, il Bodo/Glimt vince 2-0: per andare in semifinale di Europa League serve un’impresa Disfatta Lazio in casa del Bodo/Glimt: la squadra di Marco Baroni perde 2-0 e ora per andare in semifinale di Europa League serve un’impresa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

Disfatta Lazio in casa del Bodo/Glimt: la squadra di Marco Baroni perde 2-0 e ora per andare in semifinale di Europa League servirà un'impresa nella partita di ritorno. La doppietta di Saltnes all'inizio della ripresa ha mandato al tappeto i capitolini, che non sono mai stati in grado di reagire in maniera concreta all'intensità dei norvegesi.

Nella partita di ritorno allo stadio Olimpico, tra una settimana, (17 aprile 2025) ai biancocelesti servirà una rimonta con due gol di scarto per andare ai supplementari e con tre per qualificarsi al turno successivo.

Saltnes manda al tappeto la Lazio: ora serve un'impresa

Campo sintentico e temperature rigide hanno messo fin da subito in difficoltà la squadra di Baroni ma nel primo tempo la Lazio è riuscita a conserva lo 0-0 nonostante le occasioni capitate sui piedi dell'ex Milan Hauge, Blomberg e Berg. L'unico acuto dei biancocelesti è un colpo di testa di Marusic.

Ai norvegesi era mancato solo il gol nella prima frazione e ci ha pensato Saltnes a sbloccare la situazione all'inizio della ripresa su invito di Blomberg. Il raddoppio è ancora della mezzala norvegese, che trova il pallonetto sull'uscita di Mandas e vanifica il recupero oltre la linea di Romagnoli.

Mandas nega il tris al solito Saltnes e anche a Bjortuft nel finale. Domenica c'è il derby con la Roma.

Bodo/Glimt-Lazio, il tabellino

RETI: 47′ e 69′ Saltnes.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guéndouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Marco Baroni.

ARBITRO: Michael Oliver (ENG).