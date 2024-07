video suggerito

L’irruzione furiosa del vice di Nagelsmann nello spogliatoio di Taylor: caos dopo Spagna-Germania Sandro Wagner avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio dell’arbitro Taylor dopo Spagna-Germania. Il vice del CT tedesco Nagelsmann avrebbe insultato e urlato di tutto contro il direttore di gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Antonhy Taylor ha agitato il post partita di Spagna-Germania che ha visto la Roja conquistare la semifinale degli Europei. Tedeschi furiosi con l'arbitro britannico per quel rigore non concesso dopo il tocco di mano da parte di Cucurella su tiro di Musiala. La Bild fa sapere che dopo il triplice fischio è accaduto il caos negli spogliatoi dello stadio di Stoccarda. Su tutti Sandro Wagner, vice del CT Nagelsmann, sarebbe stato tra i più furibondi per quanto accaduto. Il tecnico si sarebbe infatti fiondato negli spogliatoi del fischietto inglese.

Wagner avrebbe fatto irruzione chiedendo spiegazioni a Taylor. Non sono mancate urla e insulti nei confronti del direttore di gara britannico per far presente l'indignazione di tutta la Germania per quella scelta che è sembrata subito dubbia in campo. Taylor e tutta la squadra arbitrale avrebbero poi lasciato lo stadio a bordo di un furgone nero diverse ore dopo la fine della partita senza rilasciare alcuna dichiarazione su quanto accaduto: proprio questo silenzio, anche della FIFA, non sarebbe piaciuto ai vertici del calcio tedesco.

Tayloro indicava il braccio che stava andando lungo il corpo.

La decisione di Anthony Taylor è stata presa senza alcuna esitazione e avallata anche dal VAR, il suo connazionale Stuart Attwell, coadiuvato al video dal polacco Frankowski e dall'italiano Irrati. Le opinioni contrastanti sulla posizione del braccio di Cucurella sono state tante nelle ultime ore e per regolamento Uefa la decisione di non concedere rigore è stata anche corretta. A primo impatto però è stato chiaro a tutti subito il braccio largo di Cucurella.

Wagner e Naglesmann durante la partita.

Lo sfogo di Naglsemann a fine partita contro la decisione di Taylor

Non sono mancate le teorie del complotto nell'immediato post partita di Spagna-Germania e sui social i tifosi hanno riversato tutta la propria rabbia. Anche sostenitori italiani che hanno sottolineato come già nella finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia l'arbitro Taylor abbia penalizzato i giallorossi con una decisione simile. “Il tiro di Musiala era diretto verso la porta e Cucurella ha toccato il pallone con la mano – ha spiegato Naglsemann a fine partita – Il pallone non è andato nella sua direzione e non ha importanza sapere se lo ha fatto a posta o meno”.