video suggerito

Merino fa impazzire la Spagna, il suo gol vale la semifinale: Germania gelata a 3 minuti dai rigori Spagna da pazzi! Conquista la semifinale a tre punti dai calci di rigore. Merino di testa regala alla Roja la semifinale contro la vincente di Francia-Portogallo. Germania fuori dagli Europei di casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spagna da pazzi! Conquista la semifinale a tre punti dai calci di rigore. Merino di testa su assist di Dani Olmo regala alla Roja la semifinale contro la vincente di Francia-Portogallo. Germania fuori dagli Europei di casa nel secondo tempo supplementare. I tedeschi avevano centrato il pareggio a una manciata di secondi dal 90′ con Wirtz poi la Roja compie il miracolo.

Il primo tempo ricco di falli a Stoccarda.

Nel primo tempo Kroos infortuna Pedri

Pronti via e subito Spagna-Germania sembra trasformasi in una corrida. A rendersi protagonista di entrate a dir poco forti è stato Kroos che ha finito per infortunare Pedriuscito dal campo in lacrime dopo i colpi del centrocampista tedesco. Dopo 8 minuti dunque la Roja perde subito un elemento di spicco ma di certo non perde coraggio. La Spagna ci prova con Nico Williams, Yamal e Olmo. Il primo ha provato a sorprendere Neuer con un paio di tiri dalla distanza e qualche sortita offensiva che però non hanno portato grossi pericoli.

Yamal la solita scheggia impazzita in velocità fermato a fatica dalla difesa tedesca. La Germania di certo non è stata a guardare e nei primi 45 minuti ha avuto due occasioni degni di nota entrambe con Havertz. L'attaccane tedesco al minuto 21 sfrutta al meglio l'azione di Kimmich che affonda sulla destra, palla in mezzo per lo stesso Havertz che colpisce di testa, Unai Simon para e sventa il pericolo. Il primo tempo a Stoccarda si chiude di fatto col punteggio di 0-0 con la Spagna che ha perso Pedri per un infortunio anche serio.

Wirtz segna il gol del momentaneo 1-1.

La Spagna la vince nel secondo tempo con il gol di Dani Olmo

Nel secondo tempo si è avuta subito la sensazione che la Spagna avesse messo il piede sull'acceleratore a caccia del gol del vantaggio. E allora ci pensare ancora Yamal da destra a far partire l'assist decisivo per Olmo. Morata da metà campo serve sulla corsa il giovanissimo talento del Barcellona che stoppa la palla sulla fascia destra alza per un attimo la testa e serve l'accorrente Dani Olmo al centro dell'area di rigore che insacca la palla alle spalle di Neuer. È il gol che porta in vantaggio la Spagna e costringe la Germania alla rincorsa.

La Nazionale di Naglesmann reagisce. Wirtz prova a scuotere i suoi con una conclusione da fuori ben indirizzata ma deviata in angolo. Successivamente primo tentativo di Fullkrug, colpo di testa dagli sviluppi di un angolo ma palla fuori. Successivamente Wirtz serve in mezzo per Fullkrug che in scivolata colpisce il pallone ma poi prende il palo. Gli sforzi della Germania vengono premiati a 2 minuti dalla fine col gol di Wirtz su assist di Kimmich di testa: è 1-1. Si va ai supplementari.

Tempi supplementari

I tempi supplementari si aprono con una conclusione pericolosissima di Oyarzabal, palla fuori di un soffio. Altra chance per la Germania con Wirtz, Muller in mezzo per il talento del Bayer che incrocia, palla fuori di poco. La Spagna nel primo tempo supplementare costruisce poco ma nei secondi 15 minuti riesce a centrare la semifinale con un gol pazzesco di Merino di testa. Appena entrato il giocatore spagnolo beneficia di un cross pazzesco di Dani Olmo ed evita i rigori mandando in semifinale la Roja. Nel finale espulso Carvajal.