Il VAR fa e disfa in Rangers-Athetlic: nella stessa azione cancella un gol e dà un rigore, sbagliato Momenti incredibili durante Rangers-Athletic Bilbao di Europa League. L'Athletic segna con Berenguer, il VAR entra in azione. Il controllo dura tre minuti, gol annullato, ma viene assegnato un rigore al Bilbao. Ma Berenguer se lo fa parare.

A cura di Alessio Morra

Quattro minuti di follia a Glasgow, dove l'Athletic Bilbao passa prima in vantaggio, poi però trema per il VAR che tiene tutti sul fiato sospeso. Il fuorigioco di Berenguer, autore del gol, a rivedere le immagini è netto. Il gol viene tolto, ma il controllo continua, perché viene ravvisato un fallo nell'area dei Rangers nella stessa azione. Così viene decretato un rigore, che lo stesso Berenguer si fa parare. Qualcosa da mettere nel libro d'oro dell'Europa League 2024-2025.

Il gol di Berenguer in Rangers-Athletic Bilbao

L'Athletic Bilbao è una delle favorite per la vittoria finale di questa Europa League, ma a Glasgow è dura per tutti. Partita tosta, squadra arcigna quella di casa, che resiste e alla fine dei conti lo farà fino alla fine. Ma al 76′ segna Berengeur, l'ex Toro esulta, festeggia anche il solitamente composto Valverde, che sa bene quanto sia difficile e importante questo quarto di finale d'andata. Ma l'esultanza viene ricacciata in gol dal controllo del VAR: gol annullato. Decisione corretta e soprattutto semplice, perché evidente la posizione irregolare di Berenguer.

Il VAR toglie il gol a Berenguer ma assegna un rigore

Il gioco resta fermo in totale per tre minuti perché il direttore di gara valuta un fallo sullo stesso Berenguer. Il fallo c'è, è in area e dunque calcio di rigore. Gol segnato, gol annullato, no rigore. Veramente surreali questi momenti. Dal dischetto si presenta Berenguer che si fa parare la conclusione dagli undici metri dal portiere Liam Kelly. Pazzesco.

Ma chiusura perfetta, a livello di sceneggiatura calcistica, dei minuti di follia, che da tre diventano quattro. La partita finisce 0-0, occasione mancata per i baschi che hanno giocato dal 12′ con un uomo in più. A Bilbao, l'Athletic giovedì 16 aprile proverà a qualificarsi dopo oltre un decennio per le semifinali di Europa League.