video suggerito

Kroos durissimo all’inizio di Spagna-Germania: le sue brutte entrate mettono KO Pedri, uscito in lacrime L’inizio di Spagna-Germania ha visto Toni Kroos triste protagonista di una serie di rudi e duri interventi nei confronti degli avversari. Entrate in ritardo, spesso scomposte, decise oltre il regolamento: la peggio l’ha avuta Pedri che solo dopo 8 minuti ha dovuto abbandonare il terreno di gioco zoppicando. In tutto ciò, il centrocampista tedesco non è stato nemmeno ammonito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spagna-Germania, primo quarto di finale di Euro 2024 è stata caratterizzata da un avvio convulso che ha visto la formazione tedesca faticare enormemente nel prendere le misure ai giocatori di De la Fuente spettacolari nel gestire il pallone e mantenerne il possesso. Così i primi minuti si sono visti più calci che calcio, con un protagonista in particolare coinvolto in un gioco falloso e nervoso: Toni Kroos. La stella di Germania si è reso autore di una serie di interventi duri e in ritardo, ripetuti sui migliori palleggiatori spagnoli tra cui i più giovani e talentuosi, come Yamal e Pedri. Con quest'ultimo che ha avuto la peggio: costretto ad uscire dal campo mani in volto e in lacrime dopo solo 8 minuti, vittima dei calcioni del centrocampista tedesco.

Le brutte entrate di Kroos, Germania in difficoltà contro la Spagna

Che la Spagna abbia espresso il miglior calcio agli Europei fino ad adesso è cosa vista e risaputa e lo sa perfettamente la Germania tra le Nazionali che hanno in parte deluso e che, davanti la proprio pubblico, è chiamata a dimostrare di poter competere ai più alti livelli. Non a caso la sfida alle Furie Spagnole per molti è quasi una finale anticipata da non fallire. Tensione e pressione sulle spalle dei giocatori di Nagelsmann che per i primi dieci minuti pensano più a fermare in ogni modo, lecito o meno, gli spagnoli più che a pensare al proprio calcio. Così nasce un inizio convulso dove l'arbitro Taylor stenta a tenere in pugno.

Ad avere la peggio è il povero Pedri che sotto i colpi proibiti di Kroos deve uscire dal campo, zoppicante e piangendo dopo soli 8 minuti. Il centrocampista del Real Madrid è quasi irriconoscibile: spesso in ritardo negli interventi, brutalmente falloso e duro, quasi a dettare ai più giovani virgulti iberici le gerarchie da rispettare sul terreno di gioco. Fatto sta che il gioco viene interrotto spesso e volentieri e la Spagna deve correre subito ai ripari cambiando il proprio 11 iniziale togliendo Pedri e inserendo Dani Olmo. Con Kroos che, malgrado tutto, non è stato nemmeno ammonito dal direttore di gara.