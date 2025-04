video suggerito

Inzaghi esalta l’Inter: “La prestazione è ancora più bella del risultato, il Bayern è fortissimo” Simone Inzaghi ha analizzato la bella vittoria dell’Inter in casa del Bayern Monaco e ha esaltato la prestazione dei suoi all’Allianz Arena. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Inzaghi ha analizzato la bella vittoria dell'Inter in casa del Bayern Monaco, nella partita d'andata dei quarti di Champions League. L'allenatore nerazzurro ha esaltato la prestazione dei suoi: "Ai ragazzi bisogna fare tanti complimenti, più per la prestazione che per il risultato. Sappiamo che è solo il primo match, ma abbiamo tenuto testa a una squadra fortissima con aggressività e coraggio. È solo il primo tempo, il Bayern è fortissimo. Partita di grandissimo spessore, ci fa felici. Il Bayern non perdeva da anni in casa, dobbiamo far seguito tra 7 giorni".

Il tecnico dei campioni d'Italia in carica ha messo in risalto, ai microfoni di Sky, la grande mentalità della sua squadra: "Non abbiamo mai smesso di credere alla vittoria, il portiere poteva tenere palla e invece siamo subito andati a cercare il gol dopo il pareggio. Dovevamo venire qui con personalità e l'abbiamo fatto. Siamo venuti a giocare con le qualità che si conoscono da 4 anni".

Inzaghi: "Non abbiamo mai smesso di credere alla vittoria"

Simone Inzaghi ha proseguito così il suo intervento in merito alla partita dell'Allianz Arena: "Il Bayern ha provato a pressarci con più intensità, ma hanno trovato una squadra che ha saputo uscire bene palla al piede con coraggio, giocando la palla e trovando poi il gol vittoria nello stesso modo. Ora dobbiamo continuare in questo modo".

Leggi anche Clamorosa gaffe nel giorno di Bayern-Inter, sulla Bild spunta dal nulla Pippo Inzaghi

La rete nel finale, pochi minuti dopo il gol subito del pareggio di Muller, ha mostrato una grande mentalità della squadra nerazzurra in questa stagione: "Nel poco tempo che abbiamo avuto per preparare la sfida ci siamo detti che avremmo dovuto giocare con personalità per tenere la palla e toglierla al Bayern. La squadra è rimasta concentrata e lucida e il gol fatto in quel modo al 91′ lo dimostra".

Grande gioia per la prestazione di Monaco ma testa già al ritorno per Simone Inzaghi.