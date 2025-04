L’Atalanta maltratta il Bologna e si riprende il terzo posto in classifica: Retegui e Pasalic decisivi

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

L'Atalanta ha fatto suo il big match che profumava di spareggio per un posto in Champions League e lo ha fatto nel migliore dei modi riuscendo a vincere – e convincere – contro l'ottimo Bologna di Italiano. La partita si è risolta nella prima parte quando dopo meno di mezz'ora di gioco i nerazzurri si sono ritrovati subito sul 2-0 (reti di Retegui e Pasalic) tramortendo i rossoblù in piena balia e mai realmente in grado di rispondere in modo efficiente per riportare la gara in equilibrio. Con questo successo l'Atalanta è volata al terzo posto, scavalcando di nuovo la Juventus e rimarcando il territorio in Zona Coppe. Il Bologna si ferma, ma resta comunque nella mischia tra le prime dietro ai due fuggitivi, Inter e Napoli.

Un primo tempo perfetto, i cui Gasperini ha messo subito le cose in chiaro di fronte ad un pubblico che ha affollato le tribune del Gewiss Stadium per un vero e proprio spareggio dal profumo di Champions League. Dopo soli 3 minuti, il primo acuto di bomber Retegui che rompe il Digiuno e ritrova il gol personale spaccando in due la partita su assist perfetto dell'esterno Bellanova. Un 1-0 che mette la partita sui binari della Dea che esprime ottimo calcio meritando poco più tardi anche il raddoppio: ci pensa in questo Pasalic, al 21′ con Retegui che si trasforma per l'occasione in uomo assist.

Un primo tempo che vola via sulle ali dell'entusiasmo per i padroni di casa, con Italiano che riparte nella ripresa cambiando l'assetto e gli interpreti, deluso dei primi 45 minuti. Anche se il Bologna prende un palo con Ndoye la sola sfortuna non è un appiglio giustificabile per il crollo a Bergamo, laddove tutti pensavano e credevano ci fosse maggior equilibrio in campo viste le forze a confronto. Alla fine il Bologna smette di crederci, lasciando il mordente in campo e la vittoria ad una Atalanta che festeggia il ritorno al 3° posto in classifica.