Una squadra saudita piomba su Retegui e spaventa l'Atalanta: offerti 60 milioni di euro Una squadra saudita bussa alla porta dell'Atalanta per Retegui: inviata una proposta ufficiale per l'attaccante, due italiani gli hanno già detto di no in questo mercato.

A cura di Ada Cotugno

Anche Mateo Retegui è entrato nel mirino delle squadre dell'Arabia Saudita e per lui è arrivata una proposta indecente che potrebbe tentarlo in questa calda estate di calciomercato: l'attaccante dell'Atalanta piace all'Al-Qadsiah che è disposto a fare follie per portarlo nel campionato saudita. L'offerta è di quelle importanti e che costringeranno la Dea a ragionare seriamente perché sul piatto ci sono circa 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Non una cifra da poco che potrebbe aprire a nuovi scenari di mercato, anche se la società è già stata rifiutata da quattro attaccanti che giocano nel campionato italiano.

L'offerta dei sauditi per Retegui

L'attaccante non è in vendita ma davanti a una proposta del genere tutti potrebbero vacillare. L'Al-Qadsiah è pronta a mettere sul piatto tra i 50 e i 60 milioni di euro per il cartellino di Retegui secondo quanto riportato da Sky. È una cifra importante, ma bisognerà anche valutare la volontà del giocatore che ha 26 anni e il prossimo anno potrebbe giocare il suo primo Mondiale da protagonista con l'Italia: la volontà sarebbe quella di restare in un campionato importante, ma tutto dipenderà anche dalla proposta economica dell'ingaggio.

L'Al-Qadsiah è alla ricerca disperata di un attaccante e ha già ricevuto diversi rifiuti da alcuni giocatori del calcio italiano. In queste prime battute di calciomercato ha già cercato di aprire un dialogo con Kean e Orsolini, entrambi solidi sulle proprie posizioni, ha cercato di inserirsi nella trattativa tra David e la Juve e qualche mese fa avevano provato anche a bussare alla porta di Paulo Dybala senza successo. Retegui è l'ultimo nome della lista e per questo sono disposti a un grande sforzo economico per avviare la trattativa.