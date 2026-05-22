L’Inghilterra lascia a casa una squadra da 600 milioni: l’enorme valore degli esclusi dal Mondiale

Tuchel ha escluso dai Mondiali diversi calciatori di buon livello dell’Inghilterra, che tutti assieme formerebbero una squadra davvero forte dal valore di quasi 600 milioni di euro.

Thomas Tuchel arrivato al momento delle scelte, ha preso delle decisioni dure, sofferte e soprattutto irrevocabili escludendo una serie di calciatori di altissimo livello dall'elenco dei convocati dell'Inghilterra per i Mondiali 2026. Harry Maguire, uno dei senatori e reduce da una buona stagione, è stato escluso ed ha espresso il suo rammarico. Gli illustri che rimarranno a casa, però, saranno Foden e Palmer, oltre ad Alexander-Arnold, che non ha mai avuto un bel rapporto con la nazionale. Quello che salta agli occhi, prosaicamente, è il valore economico dei calciatori esclusi da Tuchel. Un valore che in una ipotetica top 11 supera il mezzo miliardo di euro.

Foden, Palmer e Alexander-Arnold esclusi dai Mondiali

Quella di Phil Foden è l'esclusione più clamorosa. Certo stonano pure i no a Palmer e Alexander-Arnold, che hanno vissuto però entrambi un'annata molto deludente. Fuori pure Gibbs-White, che sperava di volare oltreoceano, e Maguire. A casa pure Jarrod Bowen del West Ham, Adam Wharton e Levi Colwill. Otto giocatori di prima fascia, aggiungendone tre e cioè un portiere, il quarto nell'ordine, Nick Pope, un centravanti, Calvert-Lewin, autore di 14 gol, e Lewis Hall, un esterno sinistro viene fuori una top 11 di alto livello, con un valore di mercato altissimo.

Phil Foden, stella del Manchester City, escluso da Tuchel per i Mondiali.

Analizzando il valore di mercato di ogni singolo calciatore, da transfermarkt, si scopre che Phil Foden ha un valore di mercato di 80 milioni di euro, mentre Cole Palmer addirittura di 110 milioni. Alexander-Arnold, passato dal Liverpool al Real Madrid la scorsa estate, viene valutato 65 milioni. Loro sono le tre stelle che rimaranno a casa. Gibbs-White arriva invece a 60 milioni tondi. Tutti insieme questi quattro calciatori superano i 350 milioni di euro!

Cole Palmer ha un valore di mercato di 110 milioni di euro.

Aggiungendo poi Bowen (35 milioni), Maguire (10), Colwill (50), Calvert-Lewin (22), il portiere Nick Pope (7), Adam Wharton (60 milioni), Lewis Hall (35) si arriva a una somma mostruosa di quasi 570 milioni di euro. Praticamente undici calciatori d'oro, che chiaramente non potrebbero mai vincere il Mondiale da soli, ma che rappresenterebbero assieme una squadra assai competitiva.