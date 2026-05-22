I convocati dell’Inghilterra ai Mondiali, si punta tutto su Ivan Toney: esclusi Foden, Palmer e Maguire

Sono arrivati i convocati ufficiali per i Mondiali 2026 da parte del CT dell’Inghilterra, Thomas Tuchel che hanno già fatto discutere. Tra i 26 della lista mancano diversi big, come Maguire, Alexander-Arnold, Foden e Palmer. Ma c’è Ivan Toney ayyaccante dell’Al-Ahli che ha segnato con un ritmo di un gol a partita.

Thomas Tuchel ha ufficializzato la lista iniziale composta da 26 giocatori, convocati in vista degli imminenti Mondiali 2026 che iniziano il prossimo giugno. A meno di un mese di distanza, il CT dell'Inghilterra ha compiuto le proprie scelte non senza qualche clamorosa sorpresa. Tra le novità più interessanti, l'attacco dove è comparso il nome di Ivan Toney, l'attaccante trentenne reduce da una stagione da favola: 32 gol segnati in 32 partite nel campionato saudita con la maglia dell'Al-Ahli. Sarà lui il vice Kane.

I grandi esclusi da Tuchel tra i convocati dell'Inghilterra

Harry Maguire, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer. Sono solamente alcuni dei top player che Tuchel ha deciso di lasciare a casa in vista delle convocazioni mondiali, al momento allargate a 26 giocatori e che delineano l'idea tattica del Commissario Tecnico tedesco che ha prelevato la nazionale inglese da Southgate e che si appresta a spingerla verso una meta da troppo tempo non più esplorata: una vittoria iridata. L'unica e ultima volta che la Nazionale inglese ha conquistato il titolo mondiale infatti, è stata nell'edizione casalinga del 1966, battendo in finale la Germania Ovest per 4-2 dopo i tempi supplementari, esattamente 60 anni fa.

Ora, le aspettative verso l'Inghilterra sono risalite enormemente, anche per la qualità espressa in campo internazionale dei club di Premier League, sebbene infarciti di giocatori stranieri, e dai buoni risultati ottenuti dai giocatori inglesi in altri campionati. Con Tuchel in panchina il "filotto" di 10 partite è stato quasi perfetto, conquistando la facile qualificazione ai Mondiali e vincendo 8 gare, con una sola sconfitta all'attivo, indolore, nell'amichevole contro il Giappone. Eppure, le scelte del CT hanno già fatto discutere i tifosi.

Ivan Toney ha giocato l’ultima partita con l’Inghilterra nel giugno 2025, unica convocazione sotto Tuchel

La scommessa di Tuchel in attacco: Ivan Toney come vice Kane

Le novità più importanti sono arrivate in attacco, dove ci sarà il solito insostituibile Harry Kane a farla da padrone. Ma oltre all'attaccante che ha appena recentemente festeggiato il titolo tedesco con il Bayern Monaco, ci sarà un nome nuovo: Ivan Toney. Che ha trovato la stagione perfetta proprio quest'anno pre Mondiali vincendo con l'Al Ahli in Arabia la AFC Champions League Elite, la Champions League Asiatica e la Supercoppa d'Arabia Saudita contro l'Al Nassr dove ha segnato uno dei rigori decisivi.

A proposito di gol, Toney si è rivelato anche una perfetta macchina sotto porta che ha spinto Tuchel a includerlo nella rosa dei 26 convocati con l'Inghilterra: 32 centri in altrettante partite disputate. Sarà la prova del nove per lui, visto che con i Tre Leoni non ha mai avuto fortuna: ha debuttato in nazionale nel 2023, partecipando a Euro 2024, partendo spesso solo dalla panchina. Sotto la prima gestione di Tuchel non ha trovato spazio con una sola breve parentesi a giugno 2025. Fino all'attuale clamorosa convocazione.

La rosa di 26 giocatori dell'Inghilterra per i Mondiali del 2026

Ecco la rosa dei 26 giocatori dell'Inghilterra che Thomas Tuchel ha preconvocato in vista dei Mondiali di giugno