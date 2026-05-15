Luis Enrique lascia a sua moglie un impero immobiliare da 27 milioni di euro: ora comanda Elena

Luis Enrique e sua moglie Elena Cullell sono a capo di un’azienda immobiliare che fattura milioni di euro. L’allenatore del PSG ora ha lasciato il suo ruolo di CEO nominando proprio sua moglie come successore.

Luis Enrique è diventato chiaramente l'allenatore che negli ultimi anni si è riuscito a distinguere al meglio portando il PSG a un livello mai raggiunto prima dal club parigino. Le vittorie in Ligue 1 e nelle coppe nazionali, senza dimenticare la vittoria della Champions League dello scorso anno fino all'approdo alla sua seconda finale di fila in Champions che potrebbe lasciare la coppa nelle mani dei campioni in carica. Risultati frutto di lavoro e tanto impegno. Già, impegno. Ecco perché l'allenatore ha dovuto fare alcune rinunce per onorare al meglio il suo contratto con il PSG fino al 2030.

Il tecnico spagnolo ha lasciato l’incarico di CEO della sua società immobiliare nominando sua moglie come sua successore. Luis Enrique, così come il Cholo Simeone infatti, possiede una società immobiliare con sede a Barcellona chiamata Patrimonial Lupasi SL, con asset fino a 27 milioni di euro. Luis Enrique si è dimesso per motivi personali e ha scelto sua moglie per sostituirlo, ma prima di lasciare ha investito 1,4 milioni di euro. La sua società sarà in buone mani. Sua moglie Elena Cullell Falgueras che si è laureata in economia presso l’Università di Barcellona e possiede una vasta conoscenza del settore immobiliare.

Ebbene Elena Cullell Falgueras, che già dal 2016 figurava come procuratrice della società, va a capo della società. Contestualmente al cambio di gestione, la società ha variato la sua denominazione sociale in Lupasi Gestion Empresarial S.L. Quella di Luis Enrique e sua moglie non è di certo una piccola realtà ma una sorta di veicolo di investimento con un patrimonio solido. Gli attivi totali della società sono stimati in circa 27 milioni di euro (dati aggiornati al bilancio 2024-2025). Prima di cedere il controllo, Luis Enrique ha effettuato un'importante operazione finanziaria, iniettando oltre 1,4 milioni di euro, portando il capitale sociale sottoscritto a circa 2,25 milioni di euro. La società gestisce immobili di lusso in zone strategiche della Spagna come Barcellona, Gavà, Castelldefels, Ibiza, Formentera e Gijon. Proprio a Gijon spicca un complesso residenziale di lusso a Gavà valutata oltre 6 milioni di euro.

Luis Enrique con sua moglie e i suoi figli dopo la vittoria della Champions della scorsa stagione.

La società immobiliare di Luis Enrique e sua moglie investe anche su altro

Nella società immobiliare di Luis Enrique e sua moglie figurano inoltre interessi anche in settori d'avanguardia. Partecipazioni in società legate alle energie rinnovabili (come Gesternova SA). La società possiede vaste tenute rustiche, tra cui una di oltre 100 ettari nella zona di La Clota e una di 10 ettari a Begues. Quella di Luis Enrique è sicuramente una mossa di separare nettamente la sua carriera sportiva dagli affari di famiglia. Elena Cullell, ora assume il comando di un impero che Luis Enrique ha costruito in oltre 30 anni di carriera tra calcio giocato e panchina. Per quanto riguarda i numeri, le entrate derivanti dalle locazioni e dalle attività di consulenza immobiliare oscillano tra i 2 e i 3,5 milioni di euro annui.