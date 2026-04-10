Simeone e la moglie hanno costruito un impero immobiliare a Madrid: 180 appartamenti e 7 palazzi

Diego Pablo Simeone e sua moglie Carla Pereyra hanno costruito un impero negli anni a Madrid dando vita a una rete immobiliare impressionante: ben 180 appartamenti e 7 edifici di proprietà.

Diego Pablo Simeone non è soltanto un allenatore di calcio conosciuto per la sua lunga permanenza sulla panchina dell'Atletico Madrid caratterizzata da alti e bassi ma è anche altro. Il Cholito infatti divide la sua vita tra il rettangolo verde e un'altra attività che condivide insieme a sua moglie, Carla Pereyra. I due infatti anche costruito in questi anni una rete immobiliare al centro di Madrid che è caratterizzata da ben 180 appartamenti e sette edifici di proprietà che fanno di questo gruppo uno dei più rinomati in Spagna. Il cuore di quell'impero è la Carpersim SL, la società che gestisce la maggior parte dei suoi investimenti immobiliari e si è affermata come il braccio imprenditoriale più potente della coppia.

Secondo quanto riportato da Forbes España e El Español, il patrimonio immobiliare della coppia è impressionante: quasi 40 milioni di euro, di cui circa 13,8 milioni di euro rappresentati da investimenti immobiliari e oltre 19 milioni di euro da immobilizzazioni materiali, ovvero beni tangibili di uso durevole che costituiscono parte dell'organizzazione permanente di un'impresa, con utilità economica pluriennale. Cifre che dimostrano l'impegno profuso dalla coppia dai ricavi derivanti dal calcio in attività a lungo termine.

Come funziona il brand My Location di Simeone e sua moglie

Insieme hanno fondato il brand My Location. La maggior parte degli appartamenti e dei monolocali si trova nel centro di Madrid e viene commercializzata proprio tramite questa piattaforma di affitto che consente di controllare il prodotto dall'inizio alla fine. Nel 2024 Simeone e sua moglie hanno poi fondato la società Tres Cantos 1415, acquisendo un terreno di un ettaro per costruire altri due edifici e 140 nuovi appartamenti. Ma cosa fanno di preciso i due? Acquistano appartamenti in posizioni strategiche, li ristrutturano e li rimettono sul mercato con un'immagine omogenea, rivolta a studenti, dirigenti e turisti di fascia medio-alta.

I numeri e i ricavi della famiglia Simeone dall'attività immobiliare

Il risultato è già evidente nel conto economico: nel 2024, il fatturato è triplicato rispetto all'anno precedente, superando i 330.000 euro, raggiungendo un patrimonio netto di quasi 20 milioni. In un lungo speciale di Forbes España intitolato "El imperio inmobiliario de Carla Pereyra", la rivista analizza come la Pereyra sia passata dall'acquistare singoli appartamenti a interi complessi residenziali, sottolineando la sua abilità nel massimizzare la redditività al metro quadro. Gli ultimi dati parlano di una crescita esponenziale degli affari di famiglia derivati dal loro impero immobiliare. E così mentre il Cholo si divide tra campo, allenamenti, partite, notte di Champions e trasferte, la sua vita lontana dal calcio si avvia ad essere sempre più stabile per un futuro assolutamente roseo.