Lo strano caso di Simeone, l’allenatore più pagato al mondo che con l’Atletico Madrid non vince più

Il giorno dopo si tirano le somme sul ciclo di Diego Simeone all'Atletico Madrid: sperava di portare a casa la Champions League, ma è arrivato a un solo passo dalla finale prima di essere eliminato dall'Arsenal nella semifinale di ritorno di Londra. È un risultato che porta a profonde riflessioni sul futuro del club e dell'allenatore, da anni uno dei più pagati di tutta l'Europa, che potrebbe mettere fine alla sua gestione che dura da 14 anni e mezzo.

Ci si interroga su quello che è stato fatto nell'ultimo anno, con una società che gli ha messo a disposizione un mercato da 230 milioni di euro e lo ha sempre premiato con contratti milionari, ritrovandosi con cinque stagioni consecutive a mani vuote dopo la Liga vinta dal 2021 grazie ai gol di Luis Suarez. Dall'ultimo trofeo vinto ha guadagnato 132 milioni di euro ed è proprio sulle cifre che oggi ci si interroga perché, sebbene il Cholo sia il più pagato al mondo, non ha portato altri successi.

Per l’Atletico è il quinto anno consecutivo senza trofei

Il bilancio di Simeone all'Atletico

Sarà un altro anno senza trofei, il quinto consecutivo per i colchoneros che speravano di spezzare questo digiuno portando a casa la Champions League come regalo d'addio a Geirzmann e forse anche a Simeone. Le voci di un possibile addio si rincorrono ed è inevitabile fare un bilancio dei suoi 14 anni sulla panchina dell'Atletico dove è diventato l'allenatore più pagato al Mondo. È arrivato a dicembre 2011, pagato solo 6 milioni a stagione, ma i sette rinnovi lo hanno ricoperto d'oro: rinnovo dopo rinnovo il suo ingaggio è lievitato fino a toccare i 22 milioni di euro lordi con l'ultimo adeguamento del 2023.

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In tutti questi anni l'argentino ha incassato 303.9 milioni di euro lordi dall'Atletico. Facendo i conti, sono 37.98 milioni di euro per ognuno degli 8 trofei vinti in questi 14 anni, cifre esorbitanti che ora aprono a una riflessione. Il Cholo ha cambiato completamente l'Atletico, ma ora la squadra non ha più la forza e l'identità del passato. Ha giocato due finali di Champions e ha strappato due campionati a Barcellona e Real Madrid in un contesto in cui sembrava impensabile proporre un'alternativa nel campionato spagnolo, ma ora l'avventura potrebbe essere arrivata al capolinea: Simeone ha un contratto che lo lega al club fino al 2027, ma la disfatta di questa stagione potrebbe portare a una rottura anticipata.