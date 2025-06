video suggerito

La partita più bella dell’anno è finita 6-5 dopo 57 tiri in porta, ma non ve ne siete accorti La Spagna si è qualificato per la finale degli Europei Under 19 dopo una partita epica. Grazie ai quattro gol di Pablo Garcia la Spagna ha battuto 6-5 la Germania dopo i tempi supplementari, in finale sfiderà l’Olanda. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Bucarest si è giocata la partita più bella e più pazza della stagione. In campo c'erano la Spagna e la Germania, che si sono sfidate nella semifinale degli Europei Under 19. La Germania è riuscita a trovare il gol del 3-3 al 98′ grazie a una clamorosissima autorete, anzi un autogol fantozziano. I supplementari sono stati folli, con la Spagna che si è imposta per 6-5 dopo i tempi supplementari. Undici gol, quattro addirittura quelli di Pablo Garcia, e 57 tiri in porta.

Pablo Garcia segna da calcio d'angolo

Gli Europei Under 19 si tengono in Romania, la squadra di casa si è issata fino alle semifinali, dove è stata battuta per 3-1 dall'Olanda. L'altra semifinale era quella più attesa, in campo Spagna e Germania. Spagnoli che erano reduci da un girone perfetto (tre vittorie su tre), tedeschi che invece erano passati con soli 4 punti e anche dopo un clamoroso 5-5 con l'Inghilterra. Partita che si gioca con grande equilibrio per larghi tratti dell'incontro. I tedeschi passano nel primo tempo, Pablo Garcia pareggia al 61′ segnando direttamente da calcio d'angolo, poi Germania ancora in vantaggio a dodici minuti dal termine.

La Germania fa 3-3 con un'autogol clamoroso

Il tempo passa, nulla cambia fino al 90′. Nel recupero i gol sono addirittura tre. Tre in 90 minuti e tre in otto di recupero! Pablo Garcia è scatenato segna al 91′ e al 95′. Pareggio e sorpasso, finale a un passo. Una meraviglia per la Spagna. La Germania non molla e al 98′ pareggia con un'autorete che pure sarebbe piaciuta alla Gialappa's. Punizione battuta dalla trequarti, il portiere esce, male, e scivola, il pallone va verso la porta, un difensore spagnolo, Cuenca, prova a intervenire e insacca, 3-3! Un paio di calciatori tedeschi esultano in modo sfottorio, la sostanza è che si va ai supplementari.

Supplementari folli: la Spagna vince 6-5 con la Germania

E lì accade di tutto. Spagna in vantaggio subito con Marquez, dopo di che altri due gol di Moerstedt, che con la sua tripletta porta la Germania sul 5-4 al 107′. Mancano a quel punto tredici minuti, il tempo di segnare altre due reti da parte della Spagna che pareggia con Virgili e al 119′ realizza il gol del 6-5 con Pablo Garcia, che mette a segno addirittura un poker clamoroso.