Taylor colpevole di un arbitraggio disastroso in Spagna-Germania agli Europei: abbagli inspiegabili Anthony Taylor finisce di nuovo nella bufera dopo Spagna-Germania valida per i quarti di finale degli Europei. L’arbitro inglese penalizza chiaramente i tedeschi non concedendo un chiaro calcio di rigore alla nazionale di Naglsemann nei tempi supplementari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Anthony Taylor finisce di nuovo nella bufera dopo Spagna-Germania valida per i quarti di finale degli Europei. L'arbitro inglese penalizza chiaramente i tedeschi non concedendo un chiaro calcio di rigore alla nazionale di Naglsemann nei tempi supplementari. Il direttore di gara non vede il fallo di mano di Cucurella che sul tiro di Musiala aveva il braccio larghissimo. I replay successivi confermano quanto fosse solare il penalty ma Taylor, evidentemente consigliato dalla Sala VAR, ha deciso di non concedere il tiro dagli undici metri.

È la ciliegina sulla torta a una partita arbitrare in maniera discutibile dal fischietto inglese che già dopo 4 minuti dall'inizio della partita avrebbe potuto e dovuto ammonire Toni Kroos per i falli su Yamal e Pedri. Quest'ultimo è stato addirittura sostituito e si teme un infortunio serio che metterà probabilmente i suoi Europei. Il centrocampista tedesco aveva colpito entrambi duramente. Il talento del Barcellona addirittura con un mezzo piede a martello.Taylor non ha estratto alcun cartellino ammonendo poi il giocatore solo al 67′ dopo una trattenuta.

Il gesto di Taylor che indica il braccio attaccato al corpo.

L'arbitro Taylor giustifica la sua decisione mimando il braccio incollato al corpo. Un qualcosa di assolutamente incomprensibile dato che il bracco di Cucurella era davvero larghissimo. I Var non interviene e la partita prosegue tra l'incredulità del pubblico presente. Un episodio che chiaramente non può non rimandare a quanto accaduto nella finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia quando l'arbitro Taylor si rese protagonista di un episodio non assegnando un penalty solare alla Roma per un fallo di mano netto di Fernando.

Il silent check di Taylor prima di confermare la sua decisione iniziale di non concedere rigore.

Un errore gravissimo che pesa sull'eliminazione della Germania dagli Europei di casa

La decisione arbitrale di Taylor dunque è stata dettata dal fatto che il braccio di Cucurella fosse in movimento e lo stesse in quel momento avvicinando al corpo. Ma nel momento in cui c'è l'impatto con il pallone il braccio è distante dal corpo per questo la decisione resta molto dubbia. Un errore gravissimo che pesa sulla qualificazione della Germania in semifinale gelata poi dal gol di Merino di testa che a una manicata di secondi dalla fine del secondo tempo supplementare manda la Spagna avanti contro la vincente tra Francia e Portogallo.