Italia-Spagna femminile, dove vederla oggi in TV e streaming agli Europei: formazioni e canale TV

L'Italia affronta la Spagna nella terza partita del Gruppo B agli Europei femminili: le Azzurre del CT Soncin si giocano il passaggio ai quarti di finale contro le campionesse del mondo allo Stadion Wankdorf di Berna con fischio d'inizio alla ore 21:00. Diretta TV esclusiva su Rai2 e in streaming su RaiPlay.

Dopo il pareggio contro il Portogallo subito nei minuti finali, la Nazionali Italiana si presenta all'ultimo match del girone con quattro punti nelle prime due partite: la fantastica rete di Cristiana Girelli aveva illuso tutti di aver messo a posto la pratica lusitana ma nel finale è arrivata la doccia fredda.

Il successo di misura sul Belgio all'esordio permette alle Azzurre di essere comunque al secondo posto del raggruppamento e in vista della sfida alla fortissima Spagna, a punteggio pieno e già certa di un posto tra le migliori otto squadre dell'Europeo, di poter contare su due risultati su tre per entrare nella fase ad eliminazione diretta.

L'Italia andrà ai quarti di finale se non perde contro la Spagna o se il Portogallo non batte il Belgio. Se le Azzurre dovessero perdere e il Portogallo vince, le due squadre sarebbero divise in base alla differenza reti complessiva, ovvero in base ai gol segnati, alle sanzioni disciplinari (la squadra che ne ha meno sarà seconda) e alla posizione nella classifica delle Qualificazioni Europee. In caso di vittoria la selezione di Soncin sarebbe qualificata come prima.

Partita: Italia-Spagna

Quando: venerdì 11 luglio 2025

Orario: 21:00

Dove: Stadion Wankdorf, Berna

Diretta TV: Rai2

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Europei Femminili, terzo turno del gruppo B

Dove vedere Italia-Spagna in diretta TV: il canale in chiaro

Italia-Spagna, valida per il terzo turno del Girone B della prima fase dell'Europeo, si potrà seguire in diretta e cronaca integrale visibile a tutti, su Rai2. Il torneo UEFA è un'esclusiva della Rai, che oltre alle partite delle Azzurre manda in onda una partita al giorno della manifestazione su RaiSport.

Italia-Spagna, dove vederla in streaming: gli orari

Il match tra Italia e Spagna si potrà vedere in streaming gratuitamente su RaiPlay scaricando l'app su tutti i dispositivi mobile o da pc sul sito RaiPlay.it.

Italia-Spagna, le probabili formazioni agli Europei femminili

Soncin non cambia il suo 3-5-2 confermando il tandem offensivo formato da Cantore e Girelli. In mezzo al campo conferme per Caruso, Giugliano e Severini. Montserrat Tomé cambierà qualcosa nella formazione titolare per concedere un po' di riposo in vista dei quarti ma non lascerà fuori Putellas, Carmona, Gonzalez Rodriguez e Pina.

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli. CT. Andrea Soncin.

SPAGNA (4-3-3): Nanclares; Batlle, Paredes, Aleixandri Lopez, Carmona; Lopez, Guijarro, Putellas; Caldentey, Gonzalez Rodriguez, Pina. CT. Montserrat Tomé.