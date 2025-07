video suggerito

Italia agli Europei femminili 2025: gironi, calendario delle partite e dove vederli in tv Il programma, il calendario e le squadre che dovrà affrontare l'Italia femminile di calcio ai prossimi Europei 2025. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite delle azzurre in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia del calcio femminile è pronta a scendere in campo per giocare gli Europei 2025. Le azzurre allenate da Andrea Soncin saranno chiamate a una prova di forza importante nel torneo che si svolgerà in Svizzera da domani, 2 luglio fino al giorno 27. Ben 4 giorni da 4 squadre con 16 Nazionali pronte a darsi battaglia per contendersi il trofeo. Occhi puntati su Inghilterra, Spagna, Francia e Germania che partono con i favori dei pronostici.

L'Italia però di certo non si farà cogliere impreparata. Le azzurre sono state inserite nel gruppo V insieme alle campionesse del mondo della Spagna e poi con Portogallo e Belgio. Secondo il regolamento a passare il turno saranno le prime due dei quattro raggruppamenti che voleranno ai quarti di finale. Filtra ottimismo per l'Italia che nell'ultimo biennio ha mostrato ottime cose. Qui tutte le informazioni su gironi, calendario e dove vedere gli Europei di calcio femminile in diretta tv e streaming.

I gironi degli Europei femminili di calcio 2025

Gruppo A

Svizzera

Norvegia

Islanda

Finlandia

Gruppo B

Spagna

Portogallo

Belgio

Italia

Gruppo C

Germania

Polonia

Danimarca

Svezia

Gruppo D

Francia

Inghilterra

Paesi Bassi

Galles

Quando gioca l’Italia femminile, il calendario delle partite

L'Italia farà il suo esordio agli Europei nella fase a gironi sfidando il Belgio giovedì 3 luglio alle ore 18:00 a Sion. Le azzurre poi saranno di nuovo protagoniste domenica 7 luglio alle ore 21:00 sul campo di Ginevra. La fase a gironi dell'Italia poi si concluderà con la sfida contro la Spagna campione del mondo in carica in programma venerdì 11 luglio alle 21:00 a Berna.

Giovedì 3 luglio

Belgio – Italia – ore 18:00

Lunedì 7 luglio

Portogallo –Italia – ore 21:00

Venerdì 11 luglio

Italia – Spagna – ore 21:00

Il calendario completo degli Europei femminili

Il calendario completo degli Europei di calcio femminile. Dalla fase a gironi passando per quarti, semifinali e finale.

Mercoledì 2 luglio

Islanda – Finlandia – ore 18:00

Svizzera – Norvegia – ore 21:00

Giovedì 3 luglio

Belgio – Italia – ore 18:00

– ore 18:00 Spagna – Portogallo – ore 21:00

Venerdì 4 luglio

Danimarca – Svezia – ore 18:00

Germania – Polonia – ore 21:00

Sabato 5 luglio

Galles – Paesi Bassi – ore 18:00

Francia – Inghilterra – ore 21:00

Giornata 2

Domenica 6 luglio

Norvegia – Finlandia – ore 18:00

Svizzera vs Islanda – ore 21:00

Lunedì 7 luglio

Spagna – Belgio – ore 18:00

Portogallo –Italia – ore 21:00

Martedì 8 luglio

Germania – Danimarca – ore 18:00

Polonia – Svezia – ore 21:00

Mercoledì 9 luglio

Inghilterra – Paesi Bassi – ore 18:00

Francia – Galles – ore 21:00

Giornata 3

Giovedì 10 luglio

Finlandia – Svizzera – ore 21:00

Norvegia – Islanda – ore 21:00

Venerdì 11 luglio

Italia – Spagna – ore 21:00

– Spagna – ore 21:00 Portogallo – Belgio – ore 21:00

Sabato 12 luglio

Svezia – Germania – ore 21:00

Polonia – Danimarca – ore 21:00

Domenica 13 luglio

Paesi Bassi – Francia – ore 21:00

Inghilterra – Galles – ore 21:00

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Mercoledì 16 luglio – Vincente Gruppo A – Seconda Gruppo B (Ginevra, ore 21:00)

Giovedì 17 luglio – Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo D (Zurigo, ore 21:00)

Venerdì 18 luglio – Vincente Gruppo B – Seconda Gruppo A (Berna, ore 21:00)

Sabato 19 luglio – Vincente Gruppo D – Seconda Gruppo C (Basilea, ore 21:00)

Semifinali

Martedì 22 luglio – Vincente QF3 – Vincente QF4 (Ginevra o Zurigo, ore 21:00)

Mercoledì 23 luglio – Vincente QF1 – Vincente QF2 (Ginevra o Zurigo, ore 21:00)

Finale

Domenica 27 luglio, ore 18:00, a St. Jakob-Park di Basilea

Dove vedere gli Europei femminili in TV e streaming

Gli Europei di calcio femminili, in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio, saranno trasmessi in tv sui canali Rai, precisamente su Rai 2 HD e RaiSport HD. Per tutti i tifosi anche la possibilità di assistere alle partite delle azzurre in diretta streaming sulla piattaforma di RaiPlay disponibile tramite collegamento al sito o scaricando l'app sui propri dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.