Roma martoriata dagli errori dell’arbitro Taylor in finale di Europa League: manca un rigore netto Episodi da moviola contestati in Siviglia-Roma, finale di Europa League. Proteste giallorosse per un mancato rigore per un fallo di mano di Fernando.

A cura di Marco Beltrami

Nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma non sono mancati gli episodi da moviola. Molto arrabbiati i giallorossi per le scelte dell'arbitro Taylor, protagonista in due situazioni. Mourinho e i suoi giocatori recriminano in particolare per un fallo di mano di Fernando in area, non sanzionato con il calcio di rigore.

Quella tra gli andalusi e i giallorossi è stata una partita tesa, come ci si aspettava alla luce della posta in palio. Grande nervosismo soprattutto sulla gestione dei cartellini da parte del direttore di gara che in passato si è scontrato più volte con l'allenatore della formazione capitolina. Nella fase finale poi dei tempi regolamentari, sono arrivati due episodi controversi, entrambi legati ad un calcio di rigore.

Partiamo dalla fine, e dunque dal secondo. Spinazzola mette un pallone in area dalla sinistra e trova l'opposizione di Fernando. Subito tutti i giocatori della Roma, la panchina e il pubblico protestano a gran voce lamentandosi per il tocco di mano del centrocampista del Siviglia. L'arbitro Taylor ad ampi cenni spiega che non è calcio di rigore, nel tentativo di fugare ogni dubbio.

Leggi anche Scontri prima della finale di Europa League Siviglia-Roma: irrompono gli ultras di altre squadre

(in aggiornamento)