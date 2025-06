L’Italia è fuori dagli Europei U21, con la Germania non basta l’orgoglio: ai supplementari è festa tedesca

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

L'Italia Under 21 è fuori dagli Europei di categoria. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata sono stati sconfitti in rimonta 3-2 ai quarti di finale dalla Germania che andrà dunque a giocare la semifinale con la Francia. Non è bastato il grande orgoglio della formazione italiana che, dopo essere stata rimontata ed essersi trovata all'ultimo minuto di recupero dei tempi regolamentari sotto di un gol e con due uomini in meno per le espulsioni di Gnonto e Zanotti, con la punizione trasformata da Ambrosino era riuscita a portare il match ai tempi supplementari e poi resistere fino al 117′ quando Rohl ha trovato il gol beffa che segna l'eliminazione.

Un'eliminazione arrivata al termine di un match che ha visto l'Italia attendere la Germania sulla propria trequarti per poi affidarsi alle veloci ripartenze affidate ai velocisti Koleosho e Gnonto. Il piano tattico di Carmine Nunziata funziona con i tedeschi che, nonostante il costante forcing offensivo, nella prima frazione di gioco riescono ad impensierire Desplanches solo in un'occasione (con il portiere del Palermo bravo ad intervenire con i piedi sul diagonale di Nebel), mentre gli Azzurrini arrivano spesso alla conclusione difettando però, a volte anche clamorosamente, di mira nel momento cruciale.

Il piano del CT non cambia nemmeno in avvio di ripresa e dopo un quarto d'ora dal rientro in campo dà i suoi frutti: Luca Koleosho guida la veloce ripartenza, brucia il diretto marcatore, evita l'intervento di un altro difensore tedesco e con una precisa conclusione dal limite dell'area fredda Atubolu con il pallone che bacia il palo e finisce in fondo alla rete. Il 20enne del Burnley, già prima del gol tra i migliori in campo, porta dunque in vantaggio l'Italia. Vantaggio che dura però soltanto dieci minuti: al 68′ infatti il bomber, attuale capocannoniere di questo Europeo Under 21, Woltemade sugli sviluppi di un calcio d'angolo si libera dalla marcatura di Pirola e Coppola e di testa batte l'incolpevole Desplanches che pochi secondi prima aveva evitato il pareggio con un prodigioso intervento sul colpo di testa del capitano Martel.

Il gol del centravanti dello Stoccarda riporta in perfetto equilibrio il risultato ma non cambia il copione del match fino a quando Gnonto non si rende protagonista di una grande ingenuità entrando in scivolata in ritardo su Rosenfelder beccandosi il secondo cartellino giallo e lasciando la squadra in inferiorità numerica a dieci minuti dal novantesimo. Cinque minuti più tardi arriva il gol di Weiper (sulla spizzata del solito Woltemade) che mette fine ai sogni di gloria degli Azzurrini che perdono la testa con Zanotti che in dieci secondi rimedia due gialli per plateali proteste rimanendo addirittura in nove uomini per il disperato assalto finale alla ricerca di quella rete che avrebbe mandato il match ai supplementari. Anche con due uomini in meno però i ragazzi di Nunziata riescono nell'impresa con il neoentrato Ambrosino che su calcio di punizione nell'ultimissimo minuto di recupero segna il gol del 2-2 che prolunga l'incontro oltre i novanta minuti regolamentari.

Ai supplementari, con due uomini in meno, l'Italia si dedica ovviamente ad una partita prevalentemente difensiva con il solo Ambrosino a provare ad impensierire la retroguardia della selezione tedesca. L'obiettivo dei ragazzi di Carmine Nunziata è inevitabilmente quella di cercare di portare il match ai calci di rigore oppure sfruttare qualche opportunità da calcio da fermo per segnare il gol di quella che sarebbe una clamorosa qualificazione alla semifinale contro la Francia.

Orgoglio, spirito di sacrificio, il sostegno del pubblico slovacco e un Desplanches insuperabile, permettono dunque agli Azzurrini di resistere al continuo forcing tedesco fino al 117′ quando Rohl ha trovato la conclusione giusta per sorprendere il portiere azzurro e segnare il gol del definitivo 3-2. In semifinale ci va dunque la Germania che sfiderà la Francia, mentre dall'altro lato del tabellone a giocarsi l'altro posto in finale ci saranno l'Inghilterra e l'Olanda.