Lazio-Roma, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Lazio-Roma è la partita della 32ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20:45. Diretta tv, in chiaro e in streaming in esclusiva su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Baroni e Ranieri.

Lazio–Roma è la partita clou della 32ª giornata di Serie A che si gioca questa sera (ore 20:45) allo stadio Olimpico e sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su DAZN. Il derby della Capitale arriva in un momento cruciale della stagione visto che le due squadre sono in corsa per il quarto posto.

I biancocelesti arrivano alla sfida gravati dalla sfida di Europa League (persa giovedì sera con il Bodo/Glimt) e in classifica possono vantare un leggero vantaggio (+2) acquisito grazie al successo sull'Atalanta, i giallorossi sono reduci dal pareggio in casa contro la Juventus che ha un po' smorzato la rimonta. La gara odierna è una sorta di crocevia per conservare ambizioni da Champions (le romane sono in lizza nel duello a distanza con Bologna, Juventus, Atalanta e Fiorentina) e per i laziali rappresenta (anche) l'occasione per riscattare il 2-0 subito all'andata.

Partita: Lazio-Roma

Orario: 20:45

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: domenica 13 aprile 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A 2024-2025, 32ª giornata

Lazio-Roma, dove vederla in diretta tv

Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva solo su DAZN (per abbonati) e DAZN 1 (canale 214 di Sky, per gli utenti della piattaforma satellitare che hanno attivato il servizio Zona DAZN). La telecronaca sarà condotta da Pierluigi Pardo, che avrà al suo fianco Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Dove vedere Lazio-Roma in diretta streaming

Anche in diretta streaming Lazio-Roma sarà visibile solo su DAZN (attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito), non è prevista alcuna diretta in chiaro su Sky Go.

Lazio-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il derby può essere un trampolino di lancio verso la Champions sia per la Lazio sia per la Roma. La squadra di Baroni prova rigenerarsi in fretta dalle fatiche di Europa League. A guidare l'attacco sarà Castellanos, che avrà in appoggio un tridente composto da Isaksen, Dia, Zaccagni. Tra i giallorossi, invece, Soulé ed El Shaarawy si muoveranno a supporto di Dovbyk.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.