È festa Roma, il derby è tuo con il talismano Ranieri: Pellegrini e Saelemaekers schiantano la Lazio La Roma vince il derby e rialza la testa, Lazio battuta 2-0 con i gol di Pellegrini e Saelemaekers. Claudio Ranieri vince la quinta stracittadina su cinque disputate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Roma vince il derby e rialza la testa, Lazio battuta 2-0 con i gol di Pellegrini e Saelemaekers. I giallorossi giocano una partita ‘seria', fatta di ordine tattico e grande concentrazione. Primo tempo molto buono sia per ritmo che per occasioni da rete mentre nelle ripresa gli uomini di Ranieri hanno subito il ritorno dei biancocelesti ma sono stati in grado di mantenere la porta inviolata.

Con la vittoria di stasera Claudio Ranieri ha vinto il cinque derby su cinque disputati, diventando il primo nella storia della Roma a raggiungere questo record.

Pellegrini-Saelemaekers, la Roma parte forte: Lazio frastornata

Ranieri sorprende tutti e manda in campo Lorenzo Pellegrini dal 1′ e con la fascia da capitano: dopo appena 10’ è proprio una magia del numero 7 giallorosso a sbloccare il derby. Il centrocampista infila la palla alle spalle di Provedel con un destro all’incrocio dei pali dal limite. Grande gioia per la Roma, che si stringe intorno ad uno dei suoi ‘uomini simboli'.

Poco prima del 20′ arriva il raddoppia con Alexis Saelemaekers, che raccoglie un assist di Dybala e al secondo tentativo insacca da distanza ravvicinata. La Lazio è in evidente difficoltà e riesce a reagire solo con il passare dei minuti: l'uomo più pericoloso è Dele-Bashiru, ma la squadra di Baroni non riesce mai a mostrare la qualità offensiva che l'ha contraddistinta fino a questo momento della stagione.

Secondo quanto riporta Opta, dall'inizio degli anni '60 questa è solo la seconda volta che la Roma segna almeno due gol entro i primi 20 minuti di un derby contro la Lazio in Serie A, dopo il 21/11/1999 (7′ Delvecchio e 11′ Montella in quel caso).

La Lazio ci prova, la Roma resiste: Ranieri fa 5 su 5 nei derby

Nella seconda parte della gara Baroni cambia volto alla sua Lazio e i biancocelesti sono pericolosissimi in più di un'occasione con Castellanos, Zaccagni, Dia e Tchaouna ma Svilar riesce a mantenere inviolata la sua porta anche grazie all'aiuto della traversa.

Gli animi si scaldano con il passare dei minuti e il clima è sempre più rovente, con l'arbitro Pairetto che ha difficoltà solo nei minuti di recupero a tenere in mano la situazione: in questa occasione sono stati espulsi Castellanos e un membro della panchina della Roma.

Roma-Lazio, il tabellino

RETI: 10′ Pellegrini, 18′ Saelemaekers.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers (67′ El Shaarawy), Koné, Paredes, Pellegrini (67′ Pisilli), Angelino; Dybala (74′ Baldanzi), Dovbyk (74′ Shoumorodov). A disp.: Marin, De Marzi, Abdulhamid, Hermoso, Sangaré, Dahl, Zalewski, Le Fée, Soulé Allenatore: Claudio Ranieri.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (79′ Lazzari), Gila, Romagnoli, Tavares (89′ Noslin); Guendouzi, Rovella; Isaksen (46′ Tchaouna), Dele-Bashiru (46′ Dia), Zaccagni (89′ Pellegrini); Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Gigot, Castrovilli, Basic, Pedro. Allenatore: Marco Baroni.

ARBITRO: Luca Pairetto della sezione di Nichelino.