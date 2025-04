Dybala va in panchina per il derby di Roma ma non può giocare: vuole stare vicino alla squadra

video suggerito

Con grandissima sorpresa all'interno delle distinte del derby di Roma spunta anche il nome di Paulo Dybala. L'argentino è infortunato e non può ancora scendere in campo, ma Claudio Ranieri ha deciso di inserirlo nella sua formazione per la partita contro la Lazio per permettergli di restare in panchina con i suoi compagni di squadra: essendo out avrebbe dovuto seguire la partita dalle tribune come accade solitamente, ma l'importanza della partita ha portato a una scelta molto insolita.

I tifosi si sono stupiti nel vederlo vicino all'area tecnica, con il suo cappellino e la divisa d'ordinanza giallorossa. Ha raggiunto lo stadio in pullman, vestito come tutti gli altri compagni che invece potevano giocare, e ha vissuto tutto il rito pre-partita come se l'infortunio non esistesse. Un modo forte per sottolineare quanto la Roma sente questa partita e anche per mettere in luce la voglia della Joya di tornare in campo per la rincorsa finale.

Dybala va in panchina da infortunato

Non è una mossa strategica per mettere pressione alla Lazio, ma un gesto fatto per permettere all'argentino di sedersi accanto ai suoi compagni in una partita così sentita. Dybala è infortunato, ha subito un intervento al tendine sinistro e dovrà restare a riposto ancora un po', ma non poteva assistere al derby dalla tribuna come un qualsiasi tifoso. Voleva restare al fianco della Roma e Ranieri ha accolto la sua richiesta inserendolo nei convocati, l'unico modo per consentirgli di stare a bordocampo.

Per questo dopo l'uscita delle distinte il suo nome ha fatto clamore: nei giocatori a disposizione figura anche la Joya che come tutti ha indossato la tuta ufficiale, abbellita dal suo cappellino, e ha preso posto sul pullman della squadra per raggiungere lo stadio. E poi è entrato negli spogliatoi come tutti ed è uscito in campo per il riscaldamento che ovviamente ha potuto soltanto guardare come se fosse un allenatore in più di questa squadra. Dybala seguirà il derby dalla panchina grazie a questo piccolo escamotage che permetterà all'argentino di vivere ogni istante della partita al massimo nonostante l'infortunio.