Davide Ancelotti vicino alla sua prima panchina da allenatore: raccoglie un'eredità prestigiosa Davide Ancelotti potrebbe cominciare la sua carriera da allenatore dal Brasile, a poca distanza da suo padre Carlo: lo cerca una squadra che ha partecipato al Mondiale per Club.

A cura di Ada Cotugno

La carriera da allenatore di Davide Ancelotti potrebbe cominciare a poca distanza da dove si trova suo padre, ora commissario tecnico del Brasile. Dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club il Botafogo ha licenziato Renato Paiva e l'ultima idea di Textor è quella di puntare sul figlio d'arte per rimettere in piedi la squadra che pochi mesi fa ha vinto la Copa Libertadores. Un incarico importante per l'italiano che raccoglierebbe un'eredità pesante: il suo predecessore ha vinto il trofeo più importante di tutto il Sudamerica e di recente ha fatto notare la squadra a tutto il mondo vincendo contro il PSG.

Secondo quanto riportato da Globoesporte l'ultima idea dei brasiliano è quella di puntare su un nome nuovo e il consiglio d'amministrazione del club avrebbe già contattato la Federazione calcistica brasiliana per poter procedere le trattative, dato che Davide Ancelotti ha deciso di seguire suo padre in nazionale per continuare il lavoro con lui, dato che non ha trovato nessuna squadra in Europa.

Davide Ancelotti vicino alla panchina del Botafogo

La prima panchina del giovane allenatore potrebbe essere in Brasile. Non quello che aveva pianificato, dato che le sue attenzioni erano rivolte verso l'Europa, ma si è aperta questa possibilità che potrebbe dare il via alla sua carriera in solitaria. Inizialmente il Brasile voleva concedere solo un "prestito", richiamando Ancelotti per gli impegni della nazionale, ma alla fine il club dovrebbe avere la meglio e tenerlo in forma esclusiva

La trattativa è in fase molto avanzata e Davide avrebbe dato il via libera per il trasferimento, trovando anche l'accordo contrattuale con la sua nuova squadra. Da tempo il figlio di Re Carlo stava programmando di staccarsi per intraprendere la sua carriera da solo, sulle orme del padre ma senza più seguirlo nelle sue esperienze. E ora la sua prima panchina si avvicina: guiderà la squadra che pochi mesi fa ha vinto la Copa Libertadores e si metterà alla prova con un campionato difficile e a lui sconosciuto, un bell'esame di maturità per capire anche le sue ambizioni future.