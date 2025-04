video suggerito

Ranieri dà una lezione di sport dopo il suo ultimo derby di Roma: "Il calcio è così, va accettato" Ranieri chiude il cerchio dei suoi derby di Roma da imbattuto e pensa già al suo futuro: "La cosa che mi mancherà, al di là di questa partita, è tutto lo stadio Olimpico pieno"

A cura di Ada Cotugno

Claudio Ranieri chiude la sua storia nel derby di Roma da imbattuto ma con qualche rimpianto per l'ultima partita contro la Lazio. La Roma pareggia nel big match di giornata e si divide la posta in palio con i biancocelesti senza alterare gli equilibri della loro classifica. L'Olimpico accoglie le squadre con una coreografia spettacolare e l'allenatore si congeda lasciando immacolato il suo ruolino di marcia.

C'è qualche piccolo rammarico per non aver spinto nel momento opportuno e soprattutto all'inizio i giallorossi sono stati troppo prudenti. Ranieri sa bene quali sono gli atteggiamenti da limare dei suoi ragazzi e rende onore agli avversari, ma lascia a tutti i suoi tifosi una grande lezione di sport che porterà con sé anche nel nuovo ruolo dirigenziale che ricoprirà nella prossima stagione.

L'ultimo derby di Roma di Ranieri

Il saluto è con un pareggio, ma in questa partita Ranieri non ha mai perso. Una piccola soddisfazione che arricchisce ancora di più una carriera sconfinata, destinata a prendere una piega inedita dopo l'estate quando entrerà nella dirigenza della Roma. Le emozioni del campo lo accompagneranno per tutta la vita ma Ranieri prende ogni cosa con grande filosofia, regalando a tutti una bella lezione: "Quando sati lì, non pensi all'imbattibilità ma ad aiutare i giocatori. Quello che vivo me lo tengo per me. Sicuramente è una cosa bellissima: da tifoso romanista volevo chiudere con una vittoria, ma il calcio è così e va accettato".

Non si può avere tutto, ma aver evitato la sconfitta è già un aspetto positivo per la Roma. Guardando indietro Ranieri ripercorre tutte le emozioni vissute in panchina, ma c'è una cosa che gli mancherà più di tutte: "La cosa che mi mancherà, al di là di questa partita, è tutto lo stadio Olimpico pieno. Ti riempie di voglia di fare sempre di più. Noi allenatori dobbiamo cercare di aiutare i giocatori sempre nelle difficoltà".