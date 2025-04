video suggerito

La spettacolare coreografia di Lazio-Roma, è un’opera d’arte: l’omaggio alla storia della città La Lazio porta allo stadio i monumenti più importanti della città, la Roma omaggia Di Bartolomei: l’Olimpico si colora per il derby con due coreografie da brividi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo spettacolo del derby di Roma non è soltanto in campo ma anche sugli spalti, con i tifosi che colorano l'Olimpico con le bandiere e lo riempiono con i loro cori. Per tutta la città è la partita più attesa, l'occasione per ricoprire tutto con i propri colori e dimostrare a tutti chi è il più forte. Ma prima del campo a parlare sono le coreografie che creano un atmosfera da brividi per accompagnare i giocatori. Anche questa volta lo spettacolo è assicurato con le tribune e le curve che prendono vita per disegnare la storia di Roma.

A giocare in casa è la Lazio ma anche la Roma dice la sua omaggiando gli eroi della sua storia. Il risultato è una grande coreografia, divisa tra i colori biancocelesti e giallorossi, che ripercorre tutto ciò che è stata la capitale non solo in termini calcistici: ci sono i monumenti, ma anche poster che rappresentano stralci di quotidianità di una città che respira insieme alle due squadre.

La spettacolare coreografia del derby di Roma

Si riempiono gli occhi e anche il cuore a vedere la coreografia che la Lazio ha sfoderato in occasione del derby. Quasi tutto lo stadio è biancocelesti e i tifosi ne hanno approfittando occupando tre quarti dell'impianto con i loro colori: è una coreografia che abbraccia i giocatori in campo e disegna la storia della città di Roma accompagnata da una frase di puro amore.

"La Lazio è dove sono i laziali", ovunque nella città. I tifosi ordinati alzano al cielo i loro cartoncini restituendoci un disegno bellissimo: si vedono le immagini dei monumenti più importanti di Roma come Castel Sant'Angelo, il Colosseo e il Foro Romano, ritratti con una perfezione chirurgica, accompagnati da alcuni poster che propongono scene di vita quotidiana.

Ma anche la Roma nel suo settore di competenza partecipa allo spettacolo. Lo spazio è ridotto ma il messaggio no: nel loro spicchio compare una gigantografia con il volto di Agostino di Bartolomei e in basso tre calciatori con le maglie dell'Alba, Fortitudo e Roman, le squadre che hanno dato vita alla società giallorossa come la conosciamo oggi. Attorno ci sono le maglie storiche che il club ha indossato negli anni e la scritta "Una città una maglia" per sottolineare il senso di appartenenza.