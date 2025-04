video suggerito

L’Atalanta perde ancora, terza sconfitta consecutiva: Isaksen spinge la Lazio verso la Champions È bastato un gol di Isaksen alla Lazio per avvicinarsi alla zona Champions: i biancocelesti vincono per 1-0 contro l’Atalanta che trova la terza sconfitta consecutiva in campionato. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Atalanta non riesce a spezzare la sua maledizione: dopo le sconfitte contro Inter e Fiorentina è arrivata anche quella in casa contro la Lazio che apre ufficialmente la crisi di risultati dei bergamaschi. Lo Scudetto è ormai un sogno lontano, dato che il primo posto è distante 10 punti, e la priorità resta quella di ottenere un posto nella prossima Champions League, la stessa missione che si sono posti anche i biancocelesti.

La squadra di Baroni però ha tanti motivi per sorridere e uno di questi è Isaksen, autore del gol che ha deciso la partita. È bastato un suo gol per stendere la Dea e scalare la classifica: attualmente la Lazio è sesta, a pari punti della Juve e a -1 dal quarto posto del Bologna, ma le due rivali hanno ancora una partita da giocare.

Isaksen decide la partita

È bastato il guizzo dell'attaccante danese per regalare alla Lazio una vittoria fondamentale per la classifica. Fin dal primo tempo i biancocelesti hanno creato grandi occasioni e all'inizio della ripresa hanno dovuto sopportare le turbolenze dell'Atalanta che cercava a qualsiasi costo la via del gol, rendendo il secondo tempo molto più vivace rispetto al primo. Ma ci ha pensato Isaksen a svoltare la gara al 54′ con un gol arrivato a tu per tu con Carnesecchi: è bastata la precisione dell'attaccante per portare in vantaggio la Lazio e spingere la Dea verso il baratro.

L'Atalanta non sa più vincere

In realtà la squadra di Gasperini ha provato a reagire in ogni modo nell'ultimo tratto di partita, ma la sfortuna le ha impedito di segnare il gol del pareggio. Alla fine però l'Atalanta si è arresa alla terza sconfitta consecutiva che adesso preoccupa: tutte le rivali per un posto in Champions sono racchiuse in pochissimi punti e il risultato di Roma-Juventus potrebbe cambiare il volto alla classifica, soprattuto perché la prossima settimana i bergamaschi saranno chiamati ad affrontare lo scontro diretto con il Bologna.