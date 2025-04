video suggerito

Roma-Juventus 1-1: Ranieri e Tudor sempre in lotta per la Champions, gol di Locatelli e Shomurodov Termina in parita Roma-Juventus, posticipo della 31ª giornata di Serie A. Gol di Locatelli e Shomurodov. La Juventus aggancia il Bologna al quarto posto, ma i rossoblu giocano il Monday Night con il Napoli. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Finisce in parità Roma-Juventus. Un punto che fa muovere la classifica delle squadre di Ranieri e Tudor, che però avevano bisogno di vincere per avere maggiori certezze. La Juve aggancia il Bologna al quarto posto, ed è a -2 dall'Atalanta. Ma i rossoblu sfidano il Napoli lunedì. La Roma riaggancia la Fiorentina, ma è dietro la Lazio. Gol di Locatelli e Shomurodov.

Due pali e gol di Locatelli

Una partita bella, giocata a ritmi alti, poco italiana. Ranieri la prepara bene, Tudor pure. La Juventus prova a fare la partita, praticamente dall'inizio. La Roma si difende bene, lascia campo ai bianconeri che giocano in verticale, palleggiano bene, ma hanno pochi giocatori offensivi e nel momento della conclusione si fa tutto più difficile. Un palo per parte nel primo tempo, prima di Cristante e poi di Nico Gonzalez, nel mezzo un'altra grande occasione per i giallorossi, salvati in un paio di occasioni da Svilar.

Al 40′ la Juventus passa in vantaggio con un gol di Locatelli, che per la seconda volta in quattro campionati segna all'Olimpico. L'azione è molto bella, Celik, però, sbaglia il rinvio, il pallone termina al limite dell'area di rigore, Locatelli calcia al volo e non lascia scampo a Svilar, è 1-0 Juve all'intervallo.

Leggi anche La prima Juventus di Tudor rialza la testa e batte il Genoa: Yildiz decisivo con un gol magnifico

Shomurodov entra e segna

Ranieri ridisegna la Roma, che si ripresenta in campo con Shomurodov al posto di Hummels e dopo appena tre minuti l'attaccante ucraino trova il gol dell'1-1 sugli sviluppi di un corner. Di Gregorio con un guizzo respinge un pallone, l'ex Cagliari è ben appostato e insacca. Mossa geniale. La partita prosegue con i due allenatori che effettuano tanti cambi – entrano pure Kolo Muani e Koopmeiners, e via via l'incontro diventa più tattico, perché nessuno vuole perdere. Ma pure perché i cambi non incidono. Yildiz è quello che ne ha di più, ma il punteggio resta in parità, è 1-1.