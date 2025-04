Udinese-Milan, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Vito Lamorte

Udinese-Milan è l'anticipo della 32ª giornata della Serie A 2024-2025: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine oggi, venerdì 11 aprile 2025, con fischio d'inizio alle ore 20:45 con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

I rossoneri di Sergio Conceiçao vengono dal pareggio in rimonta per 2-2 contro la Fiorentina, che ha fatto sfumare definitivamente il sogno quarto posto, e ora si ritrovano a rincorrere almeno un piazzamento in Europa, tralasciando il percorso in Coppa Italia. Il Diavolo non avrà a disposizione Kyle Walker, che si è operato al gomito dopo un infortunio in allenamento. Striscione contro Maignan affisso e rimosso nei pressi dello stadio dopo gli insulti e la squalifica della curva dello scorso anno. L'Udinese di Kosta Runjaic viene da tre sconfitte di fila, l'ultima in casa del Genoa, e vuole tornare a fare 3 punti.

Già nella gara d'andata i bianconeri hanno messo in grossa difficoltà il Diavolo, uscendo sconfitti per 1-0 con un gol di Samu Chukwueze.

Partita: Udinese-Milan

Orario: 20:45

Dove: Bluenergy Stadium, Udine

Quando: venerdì 11 aprile 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A 2024-2025, 32a giornata

Udinese-Milan, dove vederla in diretta TV

Dove vedere in TV la partita tra Udinese e Milan? La gara, che si giocherà alle ore 20: 45 allo stadio Olimpico di Roma, si potrà seguire in diretta TV su DAZN e su Sky. Telecronaca DAZN affidata a Edoardo Testoni e commento tecnico di Dario Marcolin mentre per Sky sarà a cura di Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo.

Dove vedere Udinese-Milan in diretta streaming

La sfida tra l'Udinese e il Milan si potrà seguire anche in diretta streaming con DAZN e Sky-Go per gli abbonati. Altra opportunità è Now.

Udinese-Milan, le probabili formazioni

Nell'Udinese non dovrebbe esserci Thauvin, ancora alle prese con la fascite plantare, con Atta a supporto di Lucca. In mezzo ballottaggio Lovric-Ekkelenkamp. Il Milan deve fare a meno di Walker, operato al gomito, e può cambiare tutto nel sistema: Jimenez e Theo a tutta fascia con tre difensori. Davanti ancora Abraham con Pulìsic e Leao a supporto.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. All. Runjaic

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulìsic, Leao; Abraham. All. Conceição