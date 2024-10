video suggerito

Milan in 10, batte l'Udinese col brivido: annullati 2 gol ai friulani col Var, al 95° sfuma quello del pari Vittoria sofferta dei rossoneri che, passati in vantaggio con Chukwueze, resistono in inferiorità numerica ai friulani. Tra i casi da moviola più importanti, oltre al rosso a Reijnders, spiccano anche i 2 gol annullati all'Udinese col Var.

Il Milan batte l'Udinese (1-0) e risale al terzo posto col brivido per la rete annullata a Kabasele al 95° con il Var. In attesa che si giocano le altre partite, mette pressione a Inter (agganciata in seconda posizione) e Napoli (capolista). Successo col brivido, sofferto per quei 7 minuti di recupero che sono sembrati un'infinità, non senza qualche polemica per l'ennesimo cartellino rosso rimediato (Theo Hernandez era assente perché squalificato dopo Firenze). Questa volta estratto dal direttore di gara, Chiffi, alla mezz'ora del primo tempo quando ha espulso Reijnders per fallo da ultimo uomo su Lovric lanciato a rete: una decisione confermata dal Var e che ha alimentato le proteste vivaci da parte dei rossoneri convinti che il calciatore del friulani avesse accentuato la caduta una volta avvertito il contatto.

‘Diavolo' in dieci per oltre un'ora ma forte del vantaggio siglato in avvio di match da Chukwueze: lo ha capitalizzato e ci ha costruito un risultato che vale 3 punti pesanti perché scacciano cattivi pensieri, dentro e fuori dal campo. Ha avuto ragione Paulo Fonseca che nell'immediata vigilia dell'incontro ha sorpreso tutti lasciando fuori dai titolari Tomori e Abraham (subentrati nella ripresa), Leao. La vittoria di questa sera contribuisce a rafforzare il segnale, chiarissimo che ha voluto dare a tutti all'insegna di quel "non me ne frega un ca**o del nome del calciatore" pronunciato in conferenza stampa e tradotto nelle scelte di formazione.

La partita. La trama è nelle mani del Milan che parte forte e trova subito il vantaggio con Chukwueze, bravo a finalizzare un'azione innescata da Okafor e rifinita da Pulisic. Il rosso a Reijnders rischia di rendere tutto più complicato, l'Udinese ne approfitta e sfiora il pari con Zemura ed Ehizibue (gol di testa annullato col Var per un fuorigioco millimetrico). La squadra di Fonseca tiene le redini dell'incontro e va vicina al raddoppio ma col passare dei minuti subisce l'assalto all'arma bianca dei friulani. Ehizibue sembra uno spauracchio ma la poca lucidità in avanti dei bianconeri soffia via ogni timore. Il Milan fa fatica ma regge almeno fino a quando al 94° Kabasele non mette dentro la rete del pareggio che gela San Siro. Qualcosa non va, il Var controlla la posizione di Ekkelenkamp nell'azione del gol dell'Udinese: Chiffi si accerta della situazione alla on-field-review e annulla ancora una volta. Vince il Milan, ma che angoscia.