Camarda al Lecce, il Milan lo manda a giocare: ma non sarà ceduto in prestito secco Il Milan ha deciso di cedere in prestito Francesco Camarda. Il giovane talento, classe 2008, nella stagione 2025-2026 giocherà sempre in Serie A e lo farà con il Lecce. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Francesco Camarda nella prossima stagione con ogni probabilità giocherà con il Lecce. Il giovanissimo attaccante verrà ceduto dal Milan, che vuole far fare le ossa a questo ragazzo, nato nel 2008, dal grande talento e dal futuro assicurato che avrà la possibilità di giocare con i giallorossi e di crescere con un allenatore, molto abile a lavorare con i giovani, come Eusebio Di Francesco.

Camarda passa dal Milan al Lecce: la formula del colpo di mercato

17 anni compiuti lo scorso marzo, Camarda nelle ultime due stagioni ha fatto la spola con la prima squadra, è stato impiegato sia da Pioli che da Fonseca che Conceicao, esordendo in Serie A quando di anni ne aveva ancora solo 15. Adesso è il momento di giocare. Di richieste il Milan ne ha ricevute parecchie, ma ora ha deciso di dire sì alla proposta del Lecce, che viene evidentemente giudicata la piazza ideale per un primo step. Camarda, secondo quanto riportato da Sky, passerà in prestito ai giallorossi, che però avranno il diritto di riscatto. Ma il Milan avrà, a sua volta, la possibilità del contro riscatto. Una mossa di mercato, in ogni caso, sorprendente.

12 presenze con il Milan e il record di più giovane di sempre in Serie A

Camarda ha segnato valanghe di gol sempre, da baby prodigio è sempre stato implacabile. Per ora ha collezionato già due record: è il più giovane calciatore in campo nella storia della Serie A, con 15 anni e 260 giorni, ed è anche il più giovane calciatore italiano ad aver giocato la Champions League, a 16 anni e 226 giorni. Ogni volta che è sceso in campo, in particolare a San Siro, i tifosi rossoneri speravano di vedere anche il primo gol, che non è ancora arrivato.

Poco male, ha tutto il tempo davanti. 12 presenze in Serie A, 16 presenze in assoluto, coppe comprese. Mentre con la squadra del Milan Futuro ha segnato 5 gol in 18 partite in Serie C. Con l'Italia ha vinto gli Europei Under 17, e potrebbe far parte anche della prossima nazionale Under 21, che da settembre inizierà un nuovo percorso.