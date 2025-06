video suggerito

Kovacs spiega al pubblico la sua decisione dopo il VAR: svolta storica in PSG-Atletico Madrid Attraverso il microfono l'arbitro ha parlato all'interno stadio, spiegando perché ha annullato il gol all'Atletico: per la prima volta il fischietto parla al pubblico dopo la revisione al VAR.

A cura di Ada Cotugno

Per la prima volta in una competizione internazionale il pubblico ha potuto ascoltare la spiegazione di una decisione arbitrale in diretta e dalla voce dello stesso arbitro protagonista. La svolta storica è avvenuta al Mondiale per Club dove durante PSG-Atletico Madrid Kovacs si è rivolto direttamente agli spettatori e alle panchine per annunciare ciò che era appena accaduto: ha preso il microfono per analizzare l'azione, dando la sua conclusione e annullando un gol ai colchoneros.

La novità è stata presa malissimo da Simeone che recriminava qualcosa sull'azione della sua squadra, ma per il resto è stato un passo in avanti destinato a segnare questa competizione. Erano stati rarissimi i casi in cui un arbitro aveva spiegato pubblicamente la sua decisione, ma la nuova competizione che si tiene negli Stati Uniti ha fatto da apripista anche in questa circostanza che potrebbe essere replicata presto anche nei campionati internazionali.

L'arbitro ha spiegato la decisione al microfono

La svolta storica è arrivata attorno al 60′, con il fallo commesso da Koke poco prima che l'Atletico Madrid riuscisse a segnare il primo gol della sua partita. Kovacs è stato richiamato al monitor per rivedere l'azione e ha deciso di annullare la rete degli spagnoli seguendo il protocollo classico, ma poi a un certo punto si è rivolto a chi era seduto sugli spalti. "Mi sentite?": era la sua voce e per la prima volta in una partita internazionale tutti hanno potuto ascoltare le parole dell'arbitro che forniva la sua versione sulla decisione appena presa.

Il fischietto ha cominciato la sua analisi: "Fallo del numero 6 dell'Atletico Madrid (Koke, ndr) e calcio di punizione. Goal annullato". Qualcuno ha rumoreggiato, soprattutto sulla panchina di Simeone che non era per niente d'accordo, ma tutti hanno assistito a un momento che potrebbe cambiare per sempre le partite. Kovacs è stato protagonista della stessa situazione anche nei minuti di recupero di PSG-Atletico, quando ha spiegato al microfono perché ha deciso di assegnare un rigore ai parigini.