Kyle Walker operato per un infortunio rimediato in allenamento: le condizioni e quando torna in campo

A cura di Vito Lamorte

Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro ed è stato sottoposto a un intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita e il calciatore del Milan inizierà da subito la riabilitazione. Il terzino arrivato dal Manchester City in prestito nella finestra di gennaio, si è infortunato in allenamento e questa è una brutta notizia per Sergio Conceiçao, che dovrà fare a meno del calciatore almeno per un mese.

Il comunicato del Milan sull'infortunio di Walker: "AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".

Infortunio Walker: i tempi di recupero

Il Milan e il calciatore inglese hanno deciso di effettuare l'intervento subito per cercare di ridurre i tempi di recupero: Kylie Walker dovrebbe rimanere fuori circa un mese e si dovrebbe evitare la chiusura anticipata della sua stagione sportiva.

Il terzino ex Manchester City salterà sicuramente le partite contro Udinese, Atalanta, Inter e Venezia: potrebbe tornare a disposizione per il Genoa o il Bologna all'inizio di maggio.

Chi gioca al posto di Walker nelle prossime partite del Milan

Kyle Walker resterà ai box per le prossime settimane e ora Sergio Conceiçao dovrà capire in che modo dovrà sostituirlo. Emerson Royal ancora fermo ai box e con molta probabilità sarà Alex Jimenez il candidato principale per sostituire il calciatore inglese. Da valutare la condizione di Alessandro Florenzi, che è pienamente recuperato dall’infortunio al ginocchio rimediato in estate durante la tournée negli USA e potrebbe essere un innesto importante per questa parte finale di stagione.