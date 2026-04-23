Lamine Yamal dopo l’infortunio per cui rischia il Mondiale: “Fa più male di quando si possa spiegare”

L’infortunio muscolare rimediato durante la partita di Liga spagnola Barcellona-Celta Vigo mette a serio rischio la partecipazione ai Mondiali 2026 di uno dei giovani più attesi, Lamine Yamal. Che è tornato a parlare sui social, evidenziando tutto il proprio rammarico: “Non è la fine… è solo una pausa”

Le brutte notizie per Lamine Yamal sono arrivate durante l'ultima partita giocata con il Barcellona contro il Celta Vigo, con un infortunio muscolare grave, in seguito al quale la stagione del giovanissimo crack spagnolo è praticamente finita. Fatale è stato un calcio di rigore che gli ha procurato il problema al bicipite femorale della gamba sinistra. Tutti rimangono in ansia per capire se sarà presente almeno ai Mondiali, intanto l'attaccante ha voluto affidare ai social le sue sensazioni, esprimendo tutta la delusione per il brutto stop senza però dare alcuna indicazione sul proprio futuro.

Lamine Yamal, l'infortunio e le parole sui social: "Non è la fine, è una pausa"

"Questo infortunio mi lascia fuori dal campo nel momento in cui volevo essere di più, e fa più male di quanto possa spiegare". Queste le prime parole all'indomani del problema muscolare che sta costringendo Yamal ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua giovane ma già straordinaria carriera: deve recuperare ad ogni costo in tempo record, per presentarsi in condizioni sufficienti per la convocazione ai Mondiali di giugno. Un traguardo che appare lontanissimo anche se il calendario dice il contrario: oramai mancano poche settimane davanti alle quali si proverà il tutto per tutto. Intanto, Yamal non ne parla, preferisce riflettere sul momento sfortunato che lo ha colpito: "Fa male non poter combattere con i miei compagni, non poter aiutare quando la squadra ha bisogno di me. Ma credo in loro e so che lasceranno l'anima ad ogni partita. Io sarò lì, anche se dall'esterno, a sostenere, incoraggiare e spingere come un altro. Questa non è la fine, è solo una pausa. Tornerò più forte, più entusiasta che mai, e la prossima stagione sarà migliore".

Infortunio Yamal, il comunicato del Barcellona: "Dovrebbe farcela per i Mondiali"

Non è la fine, almeno a parole. Ai Mondiali Lamine Yamal vuole esserci ad ogni costo ma l'ultima parola spetterà ai medici. Intanto, dopo la grande paura in campo e nelle ore successive, uno spiraglio è arrivato: il comunicato del Barcellona dopo gli ultimi esami strumentali, ha aperto le porte alla speranza con un "si prevede che sarà disponibile per la Coppa del Mondo" che da subito accompagnerà il giovanissimo fenomeno azulgrana nei prossimi giorni, accompagnato dall'affetto dei suoi tifosi di club e di tutta la Spagna.

Come si è infortunato Yamal: il rigore del record con cui ha battuto Raul

Il dramma sportivo di Yamal si era consumato al 40′ del primo tempo di Barcellona-Celta Vigo: Yamal ha trasformato il rigore del vantaggio battendo Radu, ma proprio al momento del tiro ha avvertito una fitta violenta nella parte posteriore della coscia sinistra. Il 18enne si è accasciato subito a terra, chiedendo l'immediata sostituzione e uscendo dal campo senza nemmeno festeggiare il nuovo primato conquistato: 30 gol in Liga a nemmeno 19 anni, battendo il record di Raul, stella del Real Madrid.