De Gea e Maignan fanno un figurone, il Milan rimonta la Fiorentina: il 2-2 serve a poco Milan-Fiorentina 2-2, con i rossoneri abili a recuperare il doppio svantaggio dopo un inizio disastroso. Un punto che serve a poco per la classifica di entrambe.

A cura di Marco Beltrami

Gol, emozioni, tanti errori e grandissime parate di De Gea e Maignan assoluti protagonisti. Milan e Fiorentina si sono divise la posta in palio, pareggiando 2-2 nell'ultimo anticipo del sabato. Doppio vantaggio lampo per la Viola che si è fatta poi rimontare dalla squadra di Conceiçao. Un punto che serve a poco in chiave classifica ad entrambe le squadre, soprattutto ai rossoneri che rischiano di allontanarsi ulteriormente dalla zona Champions.

Inizio da incubo per il Milan che in pochi minuti si è ritrovato sotto di due gol. Tutto troppo facile per la Fiorentina, che è arrivata in porta senza problemi: prima un autogol di Thiaw per sbloccare il risultato dopo un'iniziativa di Gudmundsson e poi, il raddoppio con il solito Kean. Una serata che sembrava poter essere disastrosa per la formazione di casa. E invece ci ha pensato Abraham a tenere vive le speranze del Milan, prima del gol annullato a Ranieri per un fallo di Parisi.

Azioni da una parte e dall'altra anche in un secondo tempo con costanti cambiamenti di fronte. Premiata la generosità del Milan che è riuscito a pervenire al pareggio con l'ex Jovic, subentrato all'infortunato Abraham. 2-2 e a salire sugli spalti sono stati i portieri: impressionante De Gea su Reijnders, Pulisic ed Hernandez. Grande risposta anche di Maignan che si è superato su Beltran e Kean. Alla fine sono stati loro i principali interpreti di questo match molto divertente.

L'ultimo brivido è arrivato con Dodò: gran gol, annullato però con il Var per una posizione irregolare, una doccia fredda per la squadra di Palladino (espulso nel recupero). Alla fine dunque ecco il 2-2 con il Milan preoccupato dall’infortunio di Gimenez che ha incassato una brutta botta nel contrasto con De Gea. La speranza è che non si tratti di un problema fisico particolarmente grave. Un punto a testa, che non cambia praticamente nulla in classifica. I rossoneri restano noni con 48 lunghezze, a meno 4 dalla Viola e a meno 8 dal quarto posto, ultimo utile per la qualificazione alla Champions.