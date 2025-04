Parma-Juventus, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Parma-Juventus si gioca oggi, lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 20:45. Diretta tv in chiaro e in streaming solo su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Chivu e Tudor.

Parma–Juventus è il posticipo del monday night della 33ª giornata di Serie A. La partita si gioca oggi, lunedì 21 aprile, nel giorno di Pasquetta alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta tv, in chiaro solo per gli abbonati a Dazn.

Allo stadio Tardini si affrontano due squadre che hanno bisogno di fare punti ma per motivi opposti: da un lato i ducali allenati da Cristian Chivu, reduci da ben 5 pareggi di fila, quintultimi e con un margine di +4 sul Venezia (prima delle 3 in zona retrocessione assieme a Empoli e Monza) che ancora non basta per essere al sicuro; dall'altro i bianconeri che, rivitalizzati dall'arrivo in panchina di Igor Tudor al posto di Thiago Motta, devono dare continuità ai risultati per difendere il quarto posto da Champions dalle mire di Bologna e Lazio staccate da una manciata di punti. All'andata gli emiliani, allora diretti da Fabio Pecchia, strapparono un ottimo pareggio: finì 2-2 con la ‘vecchia signora' costretta sempre a rimontare senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo per la vittoria.

Partita: Parma-Juventus

Dove: Stadio Tardini, Parma

Quando: lunedì 21 aprile

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, DAZN 1

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 33ª giornata di Serie A

Dove vedere Parma-Juventus in diretta tv

La partita Parma-Juventus è un'esclusiva di DAZN: potranno vederla in diretta tv e in chiaro solo gli utenti registrati alla piattaforma oppure gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio Zona DAZN (canale 214 della piattaforma). La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia che avrà al suo fianco Valon Behrami per il commento tecnico.

Parma-Juventus in diretta streaming, dove vederla

Sarà sempre DAZN a trasmettere Parma-Juventus anche in live streaming. Per vederla ci si potrà collegare direttamente attraverso la app oppure accedere alla finestra dell'evento tramite sito, inserendo le proprie credenziali. Non è prevista diretta anche su Sky Go.

Parma-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Chivu e Tudor schierano la migliore formazione possibile. Dopo aver fermato l'Inter al Tardini, il Parma prova il colpo anche contro la Juve: attacco affidato alla coppia Man-Bonny. Tra le fila dei bianconeri sono diversi i nodi da sciogliere, con ogni probabilità alle spalle di Vlahovic ci saranno Conceiçao e Kolo Muani.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Man, Bonny. Allenatore: Chivu.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Kolo Muani; Vlahovic. Allenatore: Tudor.