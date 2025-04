Il Parma ferma l’Inter sul pari e fa un favore al Napoli: i ducali rimontano due gol ai nerazzurri

video suggerito

Il Parma fa l'impresa e costringe l'Inter al pareggio. Al Tardini finisce 2-2 dopo una partita incredibile giocata dalla squadra di Chivu che nel secondo tempo rimonta due gol ai nerazzurri. Nella prima frazione segnano Darmian e Thuram poi nella ripresa i ducali si trasformano e anche grazie ai cambi riescono prima ad accorciare le distanze con Bernabè poi pareggiano grazie alla rete di Ondrejka. Il Parma conquista un punto fondamentale per la salvezza mentre l'Inter lascia punti pesanti al Tardini facendo un favore al Napoli impegnato a Bologna.

L'esultanza dell'Inter al primo gol di Darmian.

L'Inter va avanti di due gol nel primo tempo

L'Inter nel primo tempo parte fortissima con la consapevolezza di voler chiudere la pratica Parma nel più breve tempo possibile. Mettere al sicuro il risultato e cercare di risparmiare qualche giocatore in vista dell'andata dei quarti di Champions contro il Bayern Monaco. Nel primo tempo questa possibile strategia dei nerazzurri sembra funzionare. La squadra di Simone Inzaghi – squalificato quest'oggi – passa infatti in vantaggio grazie alla rete di Darmian, l'ex di turno. L'esterno dell'Inter mette in rete dopo un'ottima giocata da sinistra iniziata da Dimarco.

L'esterno sinistro mette al centro una palla che attraversa tutta l'area sulla quale non ci arrivano Mkhitaryan e Thuram, poi Valeri la buca favorendo Darmian. L'Inter ne approfitto e trova anche il raddoppio prima di andare negli spogliatoi. Autore del "gollonzo" è Thuram il quale tutto solo davanti alla porta, la calcia malissimo facendosela rimbalzare sul piede d'appoggio: ne esce una palombella fortunosa che beffa Suzuki. Il primo tempo di fatto si chiude con il punteggio di 0-2 che mette l'Inter in una situazione ottima.

L'esultanza del Parma dopo il gol del pari.

Nel secondo tempo il Parma si trasforma

Ma nel secondo tempo cambia tutto. Chivu evidentemente negli spogliatoi tocca le corde giuste dei suoi giocatori e i ducali entrano in campo in modo totalmente diverso. Dal punto di vista degli uomini escono Almqvist, Hernani e Man nel Parma. Dentro Pellegrino, Bernabé e Leoni. Nell'Inter Inzaghi risparmia Bastoni per la ripresa facendo entrare Carlos Augusto. Il Parma sembra trasformato completamente e infatti riesce quasi subito a riaprire la partita con Bernabè capace di mettere in rete un pallone difficilissimo a seguito di una super giocata.

L'ex City si gira in un fazzoletto e con pochissimo spazio a disposizione tira dalla distanza un pallone che si infila alle spalle di Sommer facendo la barba al palo. L'Inter è stordita, il Parma si rinvigorisce e trova anche il gol del raddoppio. Ondrejka porta palla fino al limite, con due finte si crea lo spazio per il tiro e calcia: Acerbi tocca in scivolata rendendo imparabile il tiro per Sommer: è 2-2. Nel finale il Parma va a un passo dal gol vittoria ma al triplice fischio la partita finisce in pareggio e a festeggiare oltre alla squadra di Chivu è anche il Napoli…