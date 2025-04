video suggerito

PSG-Aston Villa, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni PSG e Aston Villa si affrontano nella partita d'andata dei quarti di finale di Champions League 2024-2025 in programma alle ore 21 al Parco dei Principi. Dove vedere la gara in diretta TV e streaming. Le probabili formazioni di Luis Enrique e Unai Emery.

A cura di Vito Lamorte

Paris Saint-Germain e Aston Villa si affrontano nella partita d’andata dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 al Parco dei Principi con calcio d'inizio alle ore 21:00 e si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su Tv8.

La squadra di Luis Enrique ha eliminato il Liverpool con un doppio confronto dominato in lungo e in largo: la prestazione super Donnarumma ad Anfiled Road e la grande crescita di Dembélé in zona gol portano il PSG ad essere accreditata come una delle candidate per la vittoria finale ma i parigini si troveranno davanti una squadra forte e molto difficile da affrontare come l'Aston Villa di Unai Emery. I Villans hanno eliminato il Club Brugge negli ottavi e sono una delle sorprese di questi quarti di finale.

Nell'ultimo weekend il PSG ha battuto l'Angers mentre l'Aston Villa ha vinto/perso/pareggiato al Nottingham Forest.

Partita: PSG-Aston Villa

Quando: mercoledì 9 aprile 2024

Orario: 21:00

Dove: stadio Parco dei Principi, Parigi

Diretta TV: Tv8, Sky

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW,

Competizione: Champions League, quarti di finale

Dove vedere PSG-Aston Villa in diretta TV: sarà trasmessa in chiaro

Dove vedere PSG-Aston Villa in TV? La partita d'andata dei quarti di finale di Champions League sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky, che detiene i diritti della stragrande maggioranza delle partite torneo, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

PSG-Aston Villa: dove vederla in diretta streaming

La partita del Parco dei Principi tra i parigini e gli inglesi si potrà seguire anche in streaming sul sito di tv8.it in maniera gratuita e su Sky-Go e su Now, per gli abbonati.

PSG-Aston Villa, le probabili formazioni

Luis Enrique schiera il tridente Barcola, Dembélé e Kvaratskhelia. Unai Emery con il solito 4-2-3-1 con Bailey, Rogers e Rashford con Watkins unica punta.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martínez; Konsa, Disasi, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Rashford; Watkins. Allenatore: Emery.