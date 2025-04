video suggerito

PSG campione di Francia con 6 turni d’anticipo: titolo aritmetico e distacco mostruoso sulla seconda Il PSG è campione di Francia aritmeticamente con 6 giornate d’anticipo. Decisivo il successo di misura su Angers. Il distacco sul Monaco secondo in classifica è mostruoso. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il PSG è campione di Francia per la 13esima volta nella sua storia. È il quarto titolo nazionale di fila per i parigini che vincono il campionato a mani basse, praticamente senza rivali. Decisivo il successo di misura contro Angers grazie al gol di Doué che consente alla squadra di Luis Enrique di festeggiare matematicamente la conquista del trofeo. Con ancora 6 giornate da giocare il campionato disputato dal PSG è stato a dir poco stratosferico, praticamente senza rivali. Lo dicono i numeri e il distacco maturato sul Monaco secondo in classifica.

Al momento il distacco sulla squadra del Principato è di 24 punti che possono diventare 21 in caso di vittoria odierna sul Brest. Ma resta il clamoroso divario creato dalla squadra tecnico spagnolo che nonostante le numerose partenze dei tanti campioni è riuscito a creare un gruppo perfetto. Ben ventitré vittorie e cinque pareggi in ventotto giornate. Ancora un titolo per Gigio Donnarumma che festeggia insieme ad altri tanti ex Serie A come Kvaratskhelia, Hakimi, ma anche Marquinhos, Fabian Ruiz e lo stesso Luis Enrique ex Roma.

Una partita, quella del PSG contro Angers, iniziata con lo splendido omaggio della curva parigina la quale ha voluto omaggiare con un enorme striscione Diego De Vivo, il giovane calciatore e tifoso del Napoli deceduto pochi giorni fa. Dopo il triplice fischio il PSG, già consapevole che col minimo sforzo avrebbe potuto raggiungere il massimo risultato, ha gestito la partita senza troppi pericoli trovando la rete decisiva mettendosi in tasca i tre punti determinanti per superare questo traguardo. Un'iniezione di fiducia importante per i francesi in vista dei quarti di Champions.

Il PSG sarà impegnato in Champions contro l'Aston Villa

La Champions di fatto rimane l'altro grande obiettivo dei parigini che nonostante i tanti campioni in squadra negli anni passati non sono mai riusciti a conquistare quel titolo. Il prossimo 9 aprile la squadra di Luis Enrique avrà l'occasione di sfidare l'Aston Villa e cercare di mettere già una pietra sulla qualificazione alla semifinale. Il successo contro il Liverpool pronto a festeggiare il titolo in Premier ha di fatto rivitalizzato tutto l'ambiente pronto ora a replicare il titolo in Francia cercando di salire anche sul tetto più alto del calcio europeo.