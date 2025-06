video suggerito

Filippo Ganna straordinaria cronometro ai Campionati Italiani: prova assurda, il 2° a quasi un minuto Ancora una volta Filippo Ganna si è imposto ai Campionati Italiani di ciclismo in programma a Morsano sul Tagliamento, conquistando il titolo nazionale nella prova a cronometro categoria elite. Il campione della Ineos è stato il solo a chiudere sotto i 31 minuti, mostrando una superiorità impressionante: secondo sul podio (a 46 secondi), Baroncini. Terzo, Cattaneo.

A cura di Alessio Pediglieri

Alla fine la prova a cronometro ai Campionati Italiani di ciclismo si è conclusa nel modo che tutti aspettavano: Filippo Ganna non ha deluso le attese e ha percorso il tracciato di Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone, in 30'53″83 a una media di quasi 55 chilometri orari ( 54,910 kmh) stracciando tutti gli altri 17 azzurri in startlist. Una prova impressionante da parte del campione della Ineos Grenadiers che ha inflitto un distacco abissale al secondo in classifica, Filippo Baroncini arrivato a 46 secondi di ritardo. Terzo sul podio, Mattia Cattaneo. Per Ganna si tratta del 4° titolo nazionale consecutivo in specialità.

Ganna sempre Top alla cronometro: 4° titolo italiano consecutivo

Si sapeva che ci sarebbe stato poco da fare per gli altri in lista ma vedere un Filippo Ganna in grande spolvero ha fatto stropicciare gli occhi a molti. Perché al di là di una vittoria annunciata, la supremazia del verbanese è stata praticamente assoluta. Dominante in una prova che gli ha consegnato di fatto il quarto titolo consecutivo a cronometro, rivestendo ancora una volta il tricolore e il sesto in totale sempre contro il tempo ai Campionati Italiani. A dimostrazione di tutto, i tempi: Filippo Baroncini (UAE Team Emirates XRG) ha infatti chiuso al secondo posto ma con un distacco abissale, di 46 secondi, mentre Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) ha completato il podio, staccato di 57″.

La crono di Ganna è stata assolutamente perfetta per forza e controllo: è passato nettamente in testa già al rilevamento dei 16,9 km e ha continuato ad incrementare il vantaggio, senza apparenti sforzi, chiudendo con un finale da assoluto protagonista. Un ottimo viatico in vista del prossimo Tour de France, che scatterà il 5 luglio, dove Ganna è inserito stabilmente nella lista della Ineos e proverà a tenere alto il colore azzurro anche alla Grande Boucle.

L'ordine d'arrivo della crono ai Campionati Italiani 2025

GANNA FILIPPO (INEOS GRANADIER) 00:30:35.83 54.91 kmh BARONCINI FILIPPO (UAE TEAM EMIRATES XRG) a 46.33 CATTANEO MATTIA (SOUDAL QUICK STEP) a 57.00 SOBRERO MATTEO (RED BULL BORA HANSGROHE) a 01:34.75 FRIGO MARCO (ISRAEL PREMIER TECH) a 01:55.98 MILESI LORENZO (MOVISTAR) a 02:00.49 BETTIOL ALBERTO (XDS ASTANA TEAM) a 02:41.33 GAROFOLI GIAN MARCO (SOUDAL QUICK STEP) a 02:41.54 MAESTRI MIRCO (TEAM POLTI VISIT MALTA) a 02:42.30 MORO MANLIO (MOVISTAR) a 02:42.55 PELLIZZARI GIULIO (RED BULL BORA HANSGROHE) a 02:57.74 TONELLI ALESSANDRO (TEAM POLTI VISIT MALTA) a 03:38.38 RACCAGNI GABRIELE (TEAM POLTI VISIT MALTA) a 03:58.20 LUCCA RICCARDO (TEAM KARGAC CYCLING) a 04:30.71 NENCINI TOMMASO (SOLUTION TECH VINI FANTINI) a 04:45.69 FORTIN FILIPPO (SOLUTION TECH VINI FANTINI) a 05:23.98 ZURLO MATTEO (A.S.D. S.C. PADOVANI) a 05:24.35 RACCAGNI NOVIERO ANDREA (SOUDAL QUICK STEP) a 05:27.54