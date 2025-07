Perché il Chelsea campione non è qualificato al prossimo Mondiale per Club a differenza del PSG

Il Chelsea non è certo di un posto al prossimo Mondiale per Club 2029 nonostante la vittoria della prima edizione. Il PSG, che ha perso la finale, è invece sicuro della partecipazione.

Il Mondiale per Club si è concluso con la vittoria del Chelsea di Maresca sul PSG di Luis Enrique. La prima storica edizione della competizione internazionale per club organizzata dalla FIFA ha di fatto chiuso il sipario proprio con il trofeo alzato al cielo dai Blues. Ma cosa succederà adesso? Fra quattro anni, nel 2029, il Mondiale per Club tornerà in campo e lo farà con la consapevolezza del successo della prima edizione e soprattutto con già quattro squadre su 32 sicure di un posto. Tra queste non c'è il Chelsea: ma perché?

Malgrado la conquista del titolo infatti la qualificazione alla prossima edizione del torneo non è automatica e da regolamento i londinesi dovranno giocarsi l'accesso ottenendo i risultati richiesti nei prossimi quattro anni. Al contrario invece, sarà presente il PSG che nonostante la sconfitta è già qualificata alla prossima edizione del Mondiale per Club solo per aver vinto la Champions League 2025. Al momento dunque, non è prevista alcuna partecipazione sicura del Chelsea al torneo nel 2029 che sarà il detentore del titolo.

Non esiste dunque una garanzia di posto per i vincitori effettivi della Coppa del Mondo per Club, il che significa che il Chelsea deve qualificarsi come uno dei 12 club della UEFA se vorrà prendere parte alla competizione nell'anno 2029. Dopo l'aggiunta delle squadre vincitrici della Champions League, i posti rimanenti saranno assegnati in base al ranking UEFA, dove attualmente il Chelsea si trova al 14° posto.

Saranno 32 le squadre a dover partecipare al prossimo Mondiale per Club. Alla UEFA vengono assegnati 12 posti, alla CONMEBOL sei posti, all'AFC quattro posti, alla CAF quattro posti, alla CONCACAF quattro posti e all'OFC un posto. Anche la nazione ospitante del torneo avrà diritto a uno spazio per uno dei club del proprio paese, un po' come accaduto quest'anno con l'Inter Miami di Lionel Messi che ha preso parte alla prima edizione 2026.

Cosa deve fare il Chelsea per partecipare al Mondiale per Club 2029

Sarà dunque fondamentale capire quale sarà il percorso del Chelsea in Champions in questi prossimi 4 anni e se riuscirà a centrare addirittura la vittoria del titolo. I Blues prenderanno parte già all'edizione 2025/2026 per via del quarto posto conquistato in Premier lo scorso anno dove la squadra di Maresca si è distinta anche per aver vinto la Conference League. Non è detto però, che trattandosi della prima edizione, la FIFA possa rivedere subito il regolamento per riservare alla squadra che ha vinto la precedente edizione del Mondiale per Club un posto nel torneo quattro anni dopo.