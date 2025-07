Solo 4 squadre al mondo sono già sicure di essere qualificate al prossimo Mondiale per Club

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Mondiale per Club sta per volgere al termine. L'ultimo atto sarà la finale in programma oggi domenica 13 luglio tra il PSG e il Chelsea. Una prima edizione ricca di sorprese, gol ed emozioni che ha convinto anche i più scettici sul prestigio di questa competizione. Un successo per la FIFA che si prepara dunque a preparare ora la seconda edizione di questa competizione che si terrà nel 2029. Ma se quest'anno il Mondiale per Club si è giocato negli Stati Uniti, ancora non è stato definito il paese ospitante della prossima edizione.

In attesa di ciò le certezze per ora riguardano le squadre che prenderanno parte al torneo: quattro sono già sicure di essere qualificate al Mondiale per Club 2029 con 4 anni d'anticipo. Oltre a uno dei club della nazione ospitante, al quale verrà assegnato un posto di diritto, a partecipare al prossimo Mondiale per Club sarà anche il PSG che ha vinto la Champions League 2024/2025. Ma non sono le uniche due squadre a essere già certe di un posto nella prossima edizione del torneo intercontinentale riservato ai club.

Il PSG dopo la vittoria della Champions League.

Quali sono le squadre già qualificate al Mondiale per Club 2029

Anche la squadra messicana Cruz Azul, vincitrice della CONCACAF Champions Cup 2025, sarà presente al prossimo Mondiale per club insieme a Pyramids e Al Ahli. La squadra egiziana si è qualificata dopo aver vinto la CAF Champions League 2024/25, mentre la squadra della Saudi Pro League si è qualificata dopo aver vinto l'AFC Champions League Elite 2024/25. Sono queste dunque le 4 compagni più un club della nazione ospitante a sapere di giocare già la prossima edizione del Mondiale per Club 2029.

Si tratta di una competizione a cui parteciperanno 32 squadre: 12 posti UEFA, 6 posti CONMEBOL (Confederazione Sudamericana), 4 posti AFC (Confederazione Asiatica), 4 posti CAF (Confederazione dell'Africa), 4 posti CONCACAF (Confederazione Nordamerica, Centroamerica e dei Caraibi), un posto OFC (Confederazione dell'Oceania).

L’Al Ahli dopo aver vinto la Champions League.

Come si qualificano le squadre al Mondiale per Club 2029

La UEFA assegnerà i suoi 12 posti in questo modo: quattro squadre vincitrici della Champions League dalla stagione 2024/25 alla stagione 2027/28, con il PSG già qualificato dopo il trionfo della scorsa stagione. Gli otto posti rimanenti saranno assegnati alle squadre idonee meglio classificate nella classifica quadriennale UEFA. I 6 posti della CONMEBOL saranno assegnati alle successive quattro vincitrici della Copa Libertadores e alle squadre idonee meglio classificate nella classifica quadriennale della CONMEBOL. I 4 posti della CONCACAF invece saranno garantiti alle prossime quattro vincitrici della CONCACAF Champions Cup, tra cui il Cruz Azul, che si è già qualificato.

Per quanto riguarda invece i 4 posti della CAF questi saranno assegnati ai prossimi quattro vincitori della CAF Champions League, con le Pyramids che hanno già prenotato il loro posto per la prossima Coppa del Mondo per Club. I quattro posti dell'AFC poi se li assicureranno le squadre che vinceranno l'AFC Champions League. Anche l'Al Ahli ha vinto l'AFC Champions League della scorsa stagione e si è qualificato. Infine al Mondiale per Club 2029 prenderanno parte anche i migliori vincitori della OFC Champions League nella classifica quadriennale OFC.

Quando e dove si gioca il prossimo Mondiale per Club

Il Mondiale per Club 2029 non ha ancora una casa. La FIFA, infatti, non ha ancora scelto la sede. Tra i paesi in lizza spicca il Qatar, pronto a valorizzare gli impianti del Mondiale 2022, con stadi moderni e infrastrutture già collaudate. In corsa anche il Brasile, forte della sua tradizione calcistica e sulla scia dell'entusiasmo generato dai club brasiliani durante questa edizione. Si parla pure di una candidatura congiunta tra Australia e Nuova Zelanda, unite per ospitare un evento di tale portata. La decisione è attesa nei prossimi mesi.