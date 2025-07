Chelsea-PSG in finale al Mondiale per Club, dove vederla oggi in TV e streaming: orario, formazioni e canale

Questa sera alle 21:00 va in scena l’ultimo atto del Mondiale per Club 2025. Di fronte Chelsea e PSG: diretta in TV e in streaming gratuita e in chiaro garantita da Mediaset (Canale 5, Infinity e sportmediaset.it)

Ultimo atto del Mondiale per Club 2025, il primo torneo con un format innovativo a 32 squadre. Tra le quali sono rimaste solamente in due: Chelsea e PSG, questa sera, a partire dalle 21:00 italiane, si sfideranno in finale che vale il primo titolo assoluto. La diretta in TV e in streaming sarà garantita anche in chiaro sulle reti Mediaset (Canale 5 e Infinity).

Dunque, si è arrivati alla fine di un controverso e ricchissimo nuovo torneo impartito dalla FIFA e che vedrà di fronte due europee che hanno conquistato l'accesso al match più importante. Il Chelsea di Maresca, che ha confermato di riuscire a mantenere una solidità per tutta la durata della kermesse andando contro ogni pronostico della vigilia, e il PSG di Luis Enrique a conferma di una stagione a dir poco impressionante dove si accinge ad alzare al cielo l'ennesimo trofeo.

Partita: Chelsea-PSG

Orario: 21:00 (italiane)

Quando: Domenica 13 luglio 2025

Dove: MetLife Stadium

Diretta TV: Canale 5, DAZN

Diretta streaming: Infinity, DAZN, Sportmediaset.it

Competizione: finale Mondiale per Club

Dove vedere Chelsea-PSG in TV: la diretta in chiaro

Come tutte le partite di questa edizione del Mondiale per Club anche la finale verrà trasmessa in diretta TV da DAZN che ne detiene i diritti in esclusiva. Una gara a disposizione ai soli abbonati, a pagamento. Ma gli appassionati di grande calcio avranno la possibilità di godersi la sfida anche senza costi o ulteriori pagamenti, in chiaro. La diretta gratuita infatti sarà garantita da Canale 5, rete Mediaset che insieme a Italia 1 e al 20 si è alternata a garantire una partita in ogni giornata del Mondiale, al grande pubblico senza costi aggiuntivi.

Chelsea-PSG dove vedere la diretta in streaming, l'orario

Anche chi vorrà seguire la finale Chelsea-PSG via internet avrà una doppia opportunità. Gli abbonati DAZN potranno farlo in esclusiva, sull'app dedicata o collegandosi al portale previo sottoscrizione del pacchetto. Ma per tutti coloro che vorranno seguire l'atto conclusivo del Mondiale senza spendere soldi, l'appuntamento è doppio: o sul portale Mediaset Infinity oppure sul sito sportivo Sportmediaset.it. sempre gratuitamente

Le probabili formazioni di Chelsea-PSG finale del Mondiale per Club

Tutti gli occhi saranno puntati sul PSG di Luis Enrique sempre più candidato numero uno alla vittoria finale. Sarebbe il quinto trofeo stagionale per i parigini che confermerebbero lo straordinario momento sportivo che ha riscritto la storia del club. 4-3-3 classico, davanti a Donnarumma e poi i migliori a disposizione per un tridente che si è mostrato devastante, Dembelé-Soué-Kvaratskhelia. A centrocampo capitan Vitinha in odore di Pallone d'Oro, coordinerà il tutto. I Blues di Maresca sono pronti a dar filo da torcere, utilizzando le proprie armi: equilibrio, solidità e determinazione che fin qui li hanno portati ad un passo dal sogno. 4-2-3-1 per il tecnico italiano che si affiderà in avanti a Joao Pedro chiamato a portare da solo il peso offensivo, coadiuvato da una batteria di trequartisti fin qui determinati: Pedro Neto, Nkunku e Palmer.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Doué, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

CHELSEA(4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro. Allenatore: Maresca